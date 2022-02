Tardocastrismo juega a solapar Código Penal con el de Familias

El tardocastrismo intenta solapar el carácter totalitario del próximo Código Penal, cacareando las virtudes de la nueva Ley de las Familias, pese a que su tramitación y amplificación coincide con el sufrimiento de más de mil hogares cubanos por largas condenas de cárcel, destierro y hostigamiento de sus hijos y contempla la opción de retirar la patria potestad a padres y tutores que sean opositores, periodistas independientes y activistas.

La sociedad civil ya ha respondido, con la campaña #NoAlCodigoPenal; mientras que el debate sobre el nuevo ordenamiento familiar, transcurre en tono menor, porque los cubanos descubrieron el truco de un gobierno fallido; aunque no dejan de polemizar sobre sus aspectos más controvertidos.

El Código de las Familias recoge avances reclamados por la sociedad plural, aunque conserva zonas de dudosa justicia, estableciendo la obligatoriedad de los padres de exigir a sus hijos el respeto a símbolos patrios o la posibilidad de quitar la autoridad parental (patria potestad) a opositores y activistas anticastristas.

El ordenamiento jurídico familiar pone en dilema a los ciudadanos, pues no se puede votar selectivamente o establecer votos particulares, pese a que muchos cubanos apoyan la abolición definitiva de la discriminación sexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo; pero no comparten privar de la patria potestad a padres y tutores por razones políticas; de ahí el trágala del gobierno de Sí o No a un todo.

Vano empeño, la mayoría de los cubanos y el mundo conocen la dura realidad de Cuba, una cárcel hambreada e injusta, donde la casta verde oliva y enguayaberada luce Rolex y mansiones, a costa del sufrimiento mayoritario de los ciudadanos empobrecidos, el socialismo no es igualitario, proclaman, pero tampoco desproporcionado.

Ambos códigos serán aprobados en meros trámites ante los diputados de la Asamblea Nacional, donde los designados, elogiarán las virtudes democráticas de las novedades jurídicas, animados por la certeza de que en una dictadura lo que no está prohibido es obligatorio.

Cuando el tardocastrismo finge, se desnuda y, cuando dice la verdad queda retratado ante adversarios y aliados, que no consiguen entender ese viejo empecinamiento de a favor o en contra, pese a que el mundo contemporáneo es plural y los cubanos ya renunciaron a la enemistad por supuestos motivos ideológicos, que llegó a separar hasta familias, ahora que tanto se habla de ellas en la propaganda oficial.

Los lazos familiares entre emigrados y rehenes del tardocastrismo, alivian las penalidades comunistas, incluidas seis grandes derrotas de la dictadura: Libertad, Salud, Educación, desayuno, almuerzo y comida.

El tardocastrismo evidencia su decadencia nombrando mal los asuntos, trucando leyes y referéndums y cayendo en la tentación totalitaria de aparentar amor filial, cuando sigue destruyendo a familias enteras, desterrando a cubanos valiosos que discrepan del disparate oficial y amenazando a quienes no callan ante la arbitrariedad.