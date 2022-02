Inician campaña en las redes contra la aprobación del Código Penal en Cuba

Represión en Cuba el 11J Foto © Facebook / Marcos Evora

Activistas cubanos iniciaron en redes sociales la campaña #NoAlCodigoPenal, a través de la cual prevén advertir a las familias de la isla sobre los peligros del nuevo Código Penal elaborado por el gobierno.

El documento (ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL) ya puede leerse en la página del Tribunal Supremo.

En Twitter, llaman la atención sobre el hecho de que el régimen de La Habana no someterá el anteproyecto a referendo, como sí ha hecho con otros como el Código de las Familias. El gobierno llevará a referendo “los derechos humanos, los derechos de las familias, pero no el Nuevo Código Penal”, afirman.

"Mi gente en medio de procesos judiciales amañados, presos en huelga de hambre y arrestos arbitrarios, el régimen cubano planifica aprobar un Código Penal que vulnera los más elementales derechos humanos... unámonos a la etiqueta #NoAlCodigoPenal... debemos hacernos escuchar!", posteó el perfil del activista Mag Jorge Castro.

"El régimen cubano pretende aprobar un Código Penal que tipifica de forma severa la libertad de expresión... si esta norma se hace ley toda forma de protesta oral, escrita o audiovisual será considerada propaganda y penada de forma severa... esto es gravísimo!!", alertó; mientras otro usuario de la plataforma de microblogging señaló que con este código penal la dictadura quiere “legalizar” su represión.

El intelectual Julio César Guanche advirtió en un hilo de Twitter que “el nuevo Anteproyecto de Código Penal –el cual entrará en vigor en abril sin previa consulta– agrava la tendencia a la penalización: la sanción de la sedición sube el mínimo sancionable a tres años, y aumenta el máximo a 30 años, o privación perpetua de libertad, y mantiene la pena de muerte”, señala.

También advierte que la ruta menos indicada hacia el futuro de la crisis cubana es la combinación de escasez crónica de comida, de carencia de vivienda, salario y jubilaciones dignas, de aumento de la pobreza, la desigualdad y los privilegios, con represión y autoritarismo.

La Fiscalía menciona actos cometidos “de manera tumultuaria” para encajar esos actos en el tipo de la sedición. En julio de 2021, los juristas José Luis Reyes Blanco y Moraima Bravet Garofálo no usaron esa frase al describir los hechos en Granma, argumenta.

El abogado de Cubalex Alain Espinosa alertó asimismo sobre la sustitución de la figura de “Peligrosidad Predelictiva” por "medidas terapéuticas posdelictivas" que permiten el internamiento indefinido de acusados en instalaciones psiquiátricas.

Los llamados “índices de peligrosidad” en el artículo 1.2 del CP vigente no se mencionan en el anteproyecto del nuevo CP que se espera entrará en vigor en abril de este año. Sin embargo, lo que a simple viste parece una eliminación, es una sustitución por “medidas de seguridad posdelictivas” (introducidas en el art.1.2 del nuevo CP) que, de acuerdo a las declaraciones del abogado en Las mañanas de CiberCuba, “son tan peligrosas como las anteriores medidas predictivas”, explicó.

El jurista Eloy Viera Cañive, experto en estos temas, resume que el nuevo Código Penal es una demostración de que "en Cuba el poder no tiene otro sustrato que no sea la represión" y cuestionó que las normas "que implican las más serias obligaciones" no fueran sometidas a discusión y consulta populares.

El experto resaltó la ambigüedad de la expresión "actividades contra el Estado y su orden constitucional", que recoge el artículo 143 del anteproyecto, y consideró que "contra el Estado en Cuba es cualquier cosa que la clase política que disfruta de privilegios entienda como un riesgo para ella y su hegemonía".

En medio de la iniciativa un activista hace un llamado a las madres cubanas a leer también la propuesta legislativa del Nuevo Código de las Familias, promovida por el Partido Comunista de la isla, la cual dará el derecho al Estado a decidir sobre el futuro de los hijos por encima de la patria potestad.

“Madre Cubana que me lees. Presta atención! El nuevo #CodigoDeLasFamilias que está promoviendo el PCC en #Cuba pone al Estado por encima de la patria potestad que tú tienes sobre tus hijos. Antes de votar por algo que desconoces, leelo detenidamente! #CubaEsUnaDictadura”, expresa.

Las propuestas aparecen en un momento en que el régimen cubano ha agravado la represión contra sus detractores. Después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio más de 700 personas siguen encarceladas, y al menos 50 menores de edad están siendo juzgados por delitos como sedición y atentado, que elevan las penas de cárcel hasta a 30 años.