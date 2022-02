Código de las Familias en Cuba: Responsabilidad parental en lugar de patria potestad

Ante el debate que ha despertado en la sociedad cubana el Nuevo Código de las Familias en consulta popular, el gobierno defendió que uno de sus puntos más polémicos, el cambio de la denominación de “patria potestad” a “responsabilidad parental”, constituye "un verdadero giro radical en la concepción de las relaciones familiares.

Este apartado, contenido en el Artículo 134 del anteproyecto de ley, ha suscitado fuertes críticas en la isla por el temor de miles de padres a que el Estado se inmiscuya en la tenencia de los hijos, y es probablemente el punto que más ha alentado la tendencia al No.

"El cambio de la denominación de “patria potestad” a “responsabilidad parental”, constituye "un verdadero giro radical en la concepción de las relaciones familiares y el modo en que ha de entenderse y ponerse en práctica el vínculo entre las madres, padres y sus hijos e hijas en el escenario de la vida familiar", afirmó al programa oficialista Hacemos Cuba la doctora en Ciencias Psicológicas Patricia Arés Muzio, una defensora de la normativa.

A la pregunta de si ¿Con el cambio de patria potestad a responsabilidad parental los padres pierden derechos sobre sus hijos e hijas?, la experta aseguró: "La respuesta es no, usted mamá o papá no pierde derechos sobre sus hijos con la nueva norma que se propone".

"El Código no expropia a los padres del derecho de cuidar, proteger, atender a los hijos y darles alimentos y todas las condiciones para que el niño o niña pueda crecer con salud y bienestar. Nada de esto entra en contradicción con el concepto de responsabilidad parental. Se trata es de un cambio de visión en el modo en que se concibe la crianza y educación de los hijos e hijas", dijo al programa Hacemos Cuba.

"Los padres son los máximos responsables de sus hijos y el Estado o el ordenamiento jurídico interviene cuando estos padres atentan contra el normal desarrollo de los mismos o el interés superior del menor. Tenemos que pensar que familia no es solo unidad, armonía, unión, donde nadie te falla, un remanso de paz… La familia es un espacio donde también hay relaciones de poder, que a veces se vuelven abusivas y es ahí donde hay que intervenir", destacó.

Por su parte, la profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana Roxane Castellanos Cabrera, explicó en el mismo espacio televisivo que "muchas personas siguen considerando a los hijos e hijas como posesiones, que se pueden moldear según parezca lo más conveniente, incluso alejándose de lo que hoy sugieren las tendencias de la ciencia y del desarrollo humano. La frase ʹmi hijo es mío y yo lo crío como quieraʹ, continúa formando parte del imaginario popular. Bajo esa premisa, se puede considerar apropiado disciplinar con el maltrato físico o psicológico, o no prestar atención al tipo de cuidados y requerimientos que conlleva la crianza, en cada uno de sus diferentes períodos evolutivos. Es ahí donde el concepto responsabilidad parental, implica un punto de inflexión".

Sin embargo, en redes sociales se evidencia un debate al respecto, donde los cubanos si bien reconocen que se trata de un giro importante que podría beneficiar a muchos niños, temen que el estado use ese artículo para castigar a los padres que disienten de las políticas del gobierno, o son, por ejemplo, opositores.

Este temor se justifica en casos como el de la periodista independiente cubana Luz Escobar, quien antes de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el 15 de noviembre del pasado año fue amenazada por la Seguridad del Estado, que usó a sus hijas menores de edad para presionarla.

La reportera, víctima frecuente del acoso del régimen cubano, aseguró que recibió una citación por parte del "órgano de menores" del Ministerio del Interior (Minint) con el fin de intimidarla para que abandone su trabajo en la prensa independiente. "Han denunciado a ellos que mis hijas bajan a jugar con la mascarilla mal puesta y que si yo quiero salir a la marcha del #15N no puedo ir con las niñas porque estaría incurriendo en un delito de afectar el desarrollo del menor", contó en esa ocasión la reportera.

El doctor Alexander Pupo advirtió que el gran problema del Código de las Familias "es que detrás de algunos artículos muy simpáticos para algunas personas se esconde el peligro de la pérdida de algunos derechos fundamentales de los padres sobre sus hijos y su educación".

Por su parte, la activista Saily González apuntó: "Otra cosa que preocupa es el cambio en la terminología de Patria Potestad por Responsabilidad Parental. El cambio se entiende a la luz de las nuevas tendencias de crianza de los hijos donde ya no se ven los hijos como propiedad, sino como responsabilidad. Esto para mí sí que es un avance, precisamente porque conozco varias madres de mi generación que practican este método de crianza con mucho éxito (amigas que no puedo mencionar en público para evitarle citaciones innecesarias con ya saben quién). También entiendo que la sociedad cubana no esté totalmente preparada para este nuevo término".