Activista Carolina Barrero habla desde España de su exilio forzado: "Salir de Cuba no significa abandonar Cuba"

La activista Carolina Barrero afirmó desde España que el exilio forzado al que fue sometida por el Gobierno de La Habana es una estrategia usada durante décadas por el régimen para separar a los cubanos.

"El exilio forzado es una estrategia usada por el régimen durante 70 años para separarnos; pero salir de Cuba no significa abandonar Cuba", expresó.

Al respecto, explicó que "la lógica de si te vas estás fuera del juego, si te vas no tienes derecho a protestar, es una falacia" que solo sirve para empoderar aún más al régimen.

"Solo le sirve al poder para separarnos. La historia de la lucha por los derechos civiles y políticos está atravesada por el exilio, no se puede entender la historia de Cuba sin el exilio", aseguró.

Barrero, una de las activistas más visibles de los últimos años en la isla, llegó a España la semana pasada luego de que el régimen la amenazara con procesar a otros jóvenes cubanos, y le diera 48 horas para salir del país.

En conferencia de prensa tras llegar a Madrid, dio a entender que seguirá luchando por la reivindicación de los derechos civiles y políticos en la isla.

"Un tercio de la población cubana está fuera de Cuba, lo que significa que es un país que no está contenido en los límites geográficos de la isla, sino que está fuera, y en el caso de Cuba se sabe que la economía está sostenida por las remesas y los cubanos que están fuera de Cuba", comentó.

Por ello –dijo la activista– "la legitimidad para intervenir y participar a los asuntos de la vida pública y volver a Cuba para participar de esas reivindicaciones civiles y políticas es la forma en la que el exilio debe mirar a la nación".

Al explicar las circunstancias de su salida de Cuba denunció la situación de los presos políticos en la isla, especialmente la de los menores de edad detenidos el 11 de julio (11J).

Recordó las inéditas protestas del 11J en el país caribeño, y el desprecio y la violencia con que el Gobierno respondió a esas manifestaciones.

Miles de personas fueron detenidas, al menos 900 continúan en procesos penales, de ellos 115 niños fueron encarcelados y todavía 55 están en prisión. Unos 26 detenidos eran menores de 16 años, comentó la joven historiadora del Arte.

"Se están haciendo juicios masivos sin acceso a las prensa ni a más personas. Solo le permiten la entrada a un familiar, quienes cuentan que las autoridades apenas ponen un video de la persona caminando, gritando, pero sin pruebas de la violencia que se quiere castigar", apuntó.

También denunció que "la prensa internacional acreditada en la isla no ha cubierto los juicios. No hay justificación para esto. Con un teléfono, si hay voluntad, podrían llamar a las madres de los familiares, acercarse, escuchar, no hay excusa para el silencio. Ser complaciente con el gobierno es ser cómplice de esa violencia. Indaguen en la verdad", demandó.

Barrero mandó un mensaje a Bárbara Farrat, madre de Jonathan Farrat; a Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, a Yanaisy Curbelo, madre de Brandon David Becerra Curbelo: "Sus hijos son héroes y ustedes son heroínas. No son delincuentes como intenta hacer creer el régimen".

Dijo que también hay artistas detenidos. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, los cuales no están siendo juzgados por las protestas del 11J sino por los sucesos de abril.

"Una de las razones por las que estoy aquí es para facilitar que Maykel Osorbo –enfermo desde hace meses en la prisión– salga de Cuba y se atienda en un hospital", explicó.

Sobre la última detención, cuando fueron a acompañar a los familiares de los presos políticos que estaban siendo juzgados en el tribunal de Diez de Octubre, relató que ese día "las madres querían acercarse cuando los hijos estaban saliendo del tribunal, y lograron estar a unos 80 metros".

"Ellas querían que ellos las escucharan y escucharan los aplausos. Muchas les gritaban por su nombre, les decían "mamá está aquí". Yo vi a un Policía coger por el cuello a una madre cuando gritaba "mamá está aquí". Eso explica la crueldad y el desapego de un régimen, y cómo la justicia ha llegado a penalizar el dolor de una madre.

Tras su detención en ese momento, la joven activista fue llevada a la unidad policial de La Lisa. "En el interrogatorio esa noche se me hizo saber que tenía 48 horas para salir del país, y que de no hacerlo algunos serían instruidos de cargos por desórdenes públicos a Daniela Rojo, a Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Adrián Cruz. El caso de Daniela era el más delicado porque ella tiene una petición fiscal de 5 años por su participación en las protestas y podría sufrir más años de cárcel", contó Barrero.

Por ello, y porque urge que Maykel se atienda en una clínica tomó la decisión de salir del país, recalcó.