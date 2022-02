Preso político Walnier Luis Aguilar cumple 22 años tras las rejas

El joven cubano Walnier Luis Aguilar cumplió este domingo sus 22 años en la cárcel, donde deberá cumplir una condena de 23 años por manifestarse el 11 de julio en el barrio habanero La Güinera.

Su padre, Wilber Aguilar, quien ha sido un denunciante incansable del amañado proceso judicial contra su hijo, le dedicó un emotivo mensaje en Facebook donde afirmó que la Justicia cubana le ha fallado al pueblo.

"Hoy mi hijo Waniel Luis está cumpliendo 22 años de vida condenado a 23 años, prueba viviente de la injusticia que vivimos a diario, es una pena que la Justicia de este país le haya fallado a su pueblo. Te amamos, no te dejaremos solo, tu familia y tu pueblo", expresó.

El joven fue juzgado en La Habana en la semana del 13 al 20 de diciembre junto a otros 31 manifestantes del 11J por el delito político de sedición y, según su padre, hasta la jueza lloró al dictar la sentencia contra su hijo, quien padece retraso mental.

"Yo no soy un padre ausente que pasa una pensión. Yo lo he tenido a mi lado, conmigo siempre, y a mi familia. Mi hijo tiene 21 años y le echaron 23 años [de cárcel]. ¿Por qué? He llevado los papeles que avalan el retraso mental de mi hijo a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo, a todos lados y no han creído en nada de esto", explicó.

Denunció que al juicio llevaron "falsos testigos, inventaron cosas, inventaron cargos para enjuiciar e incriminar a todas esas personas. Eso es injusto. No están acabando solo con los acusados, están destruyendo a una sociedad entera, a un pueblo, que es el que está sufriendo todo esto. Están haciendo el mal al pueblo. ¿Quién es el responsable de tanta maldad?", se cuestionó indignado el padre cubano.

Recientemente la Seguridad del Estado citó a Wilber Aguilar, para una entrevista en la estación de policía del reparto Capri, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, para intimidarlo e impedir que siguiera haciendo sus denuncias en redes sociales.

"Supongo que sea por los videos que publiqué en internet a favor de mi hijo. Esto es para intimidarme, pero yo tengo una sola posición y esa es su defensa y la libertad", dijo el padre a CiberCuba poco después de salir a la estación.

Este domingo también cumplió sus 29 años en la cárcel la manifestante del 11J Lázara Karenia González, quien fue detenida en las protestas de Cárdenas, Matanzas.

Un video del momento de la detención de la mujer muestra la agresividad de las fuerzas represivas del régimen contra manifestantes pacíficos.