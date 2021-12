Padre cubano sobre condena de 22 años a su hijo por el 11J: "La jueza rompió a llorar después del juicio"

El padre de un joven manifestante durante las históricas protestas del 11J en Cuba grabó un video desesperado por la injusta condena de 22 años de prisión dictada en contra de su hijo, un muchacho de 21 años de edad con problemas cognitivos, según su padre.

“Parece mentira que en este país, donde se dice que el pueblo es lo primero, esté pasando esto. No puede ser. Tengo testimonios oficiales de que la jueza que dictó la sentencia empezó a llorar cuando todo el mundo salió. No pudo resistir al dolor porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha. ¡La jueza empezó a llorar después que se acabó el juicio!”, dijo en un video el padre de Walnier Luis Aguilar Rivera.

El joven de 21 años, vecino del barrio habanero de La Güinera, es uno de los más de 30 presos políticos que fueron condenados por participar en las manifestaciones en esa humilde barriada en las que resultó asesinado por un disparo otro joven, mientras las autoridades judiciales exoneraban de culpa al policía que usó su arma contra un manifestante pacífico y desarmado que no suponía, según los testigos, ninguna amenaza a la integridad física del agente.

“Todas estas personas son testigos del asesinato extrajudicial de Diubis Laurencio Tejeda, y por eso las condenan a pasar, en algunos casos, más años de los que han vivido. También piensan que porque son de barrios marginalizados nadie va a reclamar por ellos”, denunció este viernes la activista cubana Salomé García Bacallao en sus redes sociales.

Según la también editora y columnista de Hypermedia Magazine, los juicios han transcurrido en total opacidad, con las calles militarizadas, y con testigos fabricados, por lo general policía o agentes del MININT.

“A Aldo Delgado, familiar de Luis Frómeta Compte, lo detuvieron durante el juicio. ¿Por qué no los transmiten en el programa de Humberto López? ¿A qué le temen?”, indicó García Bacallao, denunciando el arresto del familiar de un detenido de 58 años al que le piden 24 años de prisión.

“Alguien tiene que ponerse la mano en el pecho allá arriba y decir, basta ya de injusticias. Saben que esto es una injusticia. Les pido a los altos funcionarios del país que presencien los juicios para que vean el abuso que se está cometiendo. No es posible que sigan con esto; no es posible”, expresó desesperado el padre de Aguilar Rivera.

“Son muchos jóvenes los que están sufriendo, y madres y viejos. Yo he estado en el juicio los cuatro días y presencié y sufrí las injusticias. ¿Qué fin de año de qué; qué 24? Aquí no hay nada para nadie. Aquí hay un pueblo que está sufriendo por una injusticia. No puede ser”, añadió el padre del joven, quien mostró una carpeta repleta de documentos que certifican la discapacidad de su hijo y que las autoridades ignoraron completamente.

“Yo no soy un padre ausente que pasa una pensión. Yo lo he tenido a mi lado, conmigo siempre, y a mi familia. Tuve que esperar a que la niña se fuera para el círculo para poder hacer este video. Mi hijo tiene 21 años y le echaron 23 años [de cárcel]. ¿Por qué? He llevado los papeles que avalan el retraso mental de mi hijo a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo, a todos lados y no han creído en nada de esto”, afirmó.

“Trajeron falsos testigos, inventaron cosas, inventaron cargos para enjuiciar e incriminar a todas esas personas. Eso es injusto. No están acabando solo con los acusados, están destruyendo a una sociedad entera, a un pueblo, que es el que está sufriendo todo esto. Están haciendo el mal al pueblo. ¿Quién es el responsable de tanta maldad?”, dijo indignado este padre cubano.

Por su parte, García Bacallao explicó que “entre el 13 y el 23 de diciembre han juzgado y condenado a 32 personas en La Habana por el delito POLÍTICO de sedición. Han sido tan crueles de dictar estas sentencias días antes de Navidad”.

“Al menos 141 personas están acusadas en La Habana y Holguín de este delito, por participar en las protestas del 11J, incluyendo 14 MENORES DE 18 AÑOS. Ya sus familiares están cansados de tanta injusticia y no se van a callar más”, agregó la activista, miembro de la plataforma Justicia 11J.

“Que venga [Miguel] Díaz-Canel, que venga Gerardo, para explicárselo a ellos también. ¿Por qué no oyen al pueblo? Alguien tiene que oír al pueblo y conocer lo que está pasando realmente. Esta es la voz del pueblo. Alguien tiene que ponerse la mano en el pecho allá arriba y parar con todo esto”, pidió el padre de Aguilar Rivera.

“Mi familia y todas las que tienen jóvenes encarcelados injustamente están sufriendo. Les están fabricando cargos, incriminándolos de cosas que no hicieron; se manifestaron sí, pero no es para que les caigan condenas de 23 y 26 años”, protestó.

“Los reos mostraron arrepentimiento y no les importó. Siguieron con las condenas, porque están mandados de arriba. ¿Quién es el responsable de esta maldad?”, se preguntó un cubano que sufre la represión del régimen cubano que, tras el 11J, se ha desatado para intentar amedrentar a los descontentos mediante juicios ejemplarizantes, con condenas extremas como la que sentenciaron para su hijo.