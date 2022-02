Más de 14 años esperando que el gobierno haga su trabajo en Matanzas

Una anciana de Matanzas lleva más de 14 años esperando que el gobierno repare su vivienda, luego de que la Empresa de Acopio perforara la pared de su sala al hacer unas obras constructivas en la placita agropecuaria aledaña.

María Mercedes Rodríguez vive desde 2008 taponando los orificios por donde se cuelan las ratas. Además, sufre problemas de salud en la piel por las picadas de los insectos que llegan atraídos por la fetidez y la humedad que penetra en el inmueble.

"Por obra y gracia de la incompetencia, el desagüe del techo va a dar precisamente al lateral de la casa de esta señora mayor", relató el semanario Girón.

Según la información del periódico, la pobre mujer se echó a llorar cuando llegaron a su vivienda miembros del comité provincial del Partido, que esta semana visitó varias circunscripciones de la zona Matanzas Este.

Se trata de una estrategia adoptada por el gobierno de Díaz-Canel, que intenta dar respuesta a antiguos problemas mediante la cercanía de los dirigentes al pueblo.

En la comitiva se encontraba también la delegada de la circunscripción, a la que tantas veces María Mercedes pidió ayuda para resolver la situación de su casa, ante la falta de sensibilidad y compromiso de los organismos competentes.

Aunque la solución definitiva es tan simple como cambiar la dirección de las tejas de la placita "La Indecisa", durante todos estos años la Empresa de Acopio se desentendió del tema.

Ahora, al parecer el problema se resolverá por fin porque la Cooperativa de Producción Agropecuaria Victoria de Girón es la que tiene arrendado el establecimiento.

"Cuando se hable de planteamientos envejecidos, los 14 años de sufrimiento de María Mercedes debería engrosar la lista de esos ejemplos negativos donde campean la desidia, la insensibilidad y los oídos sordos a los muchos reclamos que surgen desde las comunidades", concluyó el periodista.

La publicación ha recibido comentarios de lectores, muchos de los cuales muestran su indignación con el caso de esta anciana, mientras otros desconfían de que realmente la solución a su problema esté cerca.

"La inconstancia nos supera pero es precisamente por eso, por dejadez, irresponsabilidad y muchas etc de personas que no hacen lo que tienen que hacer", afirmó una cirujana.

"¿Qué pasará con los insensibles que prestaron oídos sordos al reclamo de esa compañera cuya vivienda fue afectada impunemente por una entidad estatal?", preguntó una matancera.

Una trabajadora del CITMA criticó al periódico Girón por divulgar la visita del Partido, mientras el caso de María Mercedes permaneció oculto durante 14 años.

"Qué patéticas las típicas fotos de los dirigentes recorriendo la comunidad. ¿Por qué Periódico Girón no los fotografió en los 14 años que no hicieron nada por resolver el problema? ¿Por qué no los desacreditaron? ¿Por qué no visibilizaron la historia de esa mujer y de tantas otras quejas que andan sin ser atendidas? ¿Dónde está el periodismo de denuncia y la función pública de ese periódico? (...) Mientras los medios oficiales no hablen claro y alto tendrán que existir medios independientes que sí cuentan la vida real del cubano", afirmó.

Con ella coincidió una abogada, indignada porque el periódico tardara 14 años para denunciar el caso.

"14 años que nadie le va a devolver a la señora su tranquilidad ciudadana ni le van resarcir de los daños causados, seguirá sufriendo consecuencias y al final no verá los resultados esperados", afirmó.

"Deberíamos avergonzarnos que un problema así se resuelva solo 14 años después, ¡por favor! Eso no es lógico. En vez de celebrar tal hazaña debería penarse a los responsables de que cosas así ocurran", cuestionó una joven.

"A mi consideración es una falta de respeto hacia esa comunidad y esa señora, la visita era, pero era con los equipos y técnicos para solucionar el problema y no para más muela", comentó un pinareño.

En Cuba son frecuentes los casos en que las instituciones y organismos del Estado ocasionan daños a ciudadanos que no tienen culpa alguna de su mal trabajo.

En septiembre del año pasado la periodista cubana de Telemundo 51 Maylin Legañoa denunció el caso de una vivienda situada en la esquina de 16 y C, en el habanero barrio de Lawton, que quedó prácticamente en el aire tras una excavación realizada por trabajadores del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

El cambio de tuberías en la calle se ejecutó tan mal que provocó enormes grietas en las casas del lugar, las cuales corren el riesgo de venirse abajo en cualquier momento.

Las fotografías compartidas muestran el enorme agujero en la calle, donde sobresale la tubería de agua rodeada de grandes bloques de escombros y lo que queda del asfalto.

El post incluye un video que deja ver el peligro los habitantes de una vivienda situada en los altos del portal de una antigua bodega, donde hasta la acera está a punto de desaparecer.