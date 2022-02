Nelson Gudín se recupera de un infarto en Miami: "Todavía hay Bacán para rato"

El popular comediante Nelson Gudín, conocido como "El Bacán de la Vida", se recupera en un hospital de Miami de un infarto que sufrió.

La noticia la dio en su cuenta de Instagram el presentador José Carlucho, quien aseguró que su amigo se encuentra bien gracias a que recibió atención médica inmediata.

"El hombre esta entero. Gracias a todos por su preocupación", afirmó Carlucho.

"Estoy editando este comentario pues debí haber dejado claro que no es una broma. Veo muchos comentarios bonitos y otros no tanto -no dije feo-. Nelson se infartó y gracias a sus colegas llegó a tiempo al hospital donde le salvaron la vida. No dejemos que las redes nos roben lo elemental y esencial de la vida. Total al final estamos de paso todos. Ser compasivos con el prójimo es de las virtudes humanas una bendición", subrayó.

Carlucho compartió una foto del Bacán en el hospital junto a su ex pareja y madre de su hijo, la también actriz cubana Gelliset Valdés.

"¡Gracias a todos! Aquí todavía hay Bacán para rato", comentó ella.

Nelson Gudín llegó a Miami en mayo de 2021 y rápidamente fue fichado por Carlucho para su show en Univista TV, justo cuando el problema cumplía su segundo aniversario.

Amigos y miembros del gremio humorístico en Cuba le desearon entonces éxitos en su nueva vida, y afirmaron que extrañarían al popular actor y guionista, quien llevaba varios años sin aparecer en la televisión cubana.

Por su parte, Gelliset Valdés se incorporó en enero al show de Carlucho, donde comparte escenario con otros populares humoristas cubanos como Omar Franco e Iván Camejo.

Gelliset protagonizó en el programa un simpático reencuentro con el Bacán, caracterizados como sus personajes Urbinito y Tonita. Ambos comediantes fueron pareja sentimental en Cuba y tienen un hijo en común de 15 años que llegó a Miami el año pasado.

La también guionista emigró a Estados Unidos el pasado 6 de diciembre junto a su pareja actual, el realizador de televisión Delso Aquino, recordado en Cuba por dirigir programas humorístico de la televisión muy populares como "Pateando la lata" y "A otro con ese cuento".

