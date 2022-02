Silvio Rodríguez considera un error culpar al embargo de todos los problemas de Cuba

El cantautor cubano Silvio Rodríguez consideró que es un error culpar al embargo de Estados Unidos de todos los problemas que tiene Cuba.

"Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal", dijo Rodríguez desde La Habana al periódico Tiempo Argentino.

La entrevista, que transcurrió en la sede de los Estudios Ojalá, en Miramar, se centró en la visión que tiene el trovador cubano sobre aspectos tan importantes como el presente del país, su relación con Pablo Milanés o su hijo Silvito "El Libre".

"No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas", declaró Rodríguez.

Asimismo, criticó la "ofensiva revolucionaria" de 1968 que puso fin al sector privado en Cuba y convirtió en trabajadores estatales a todos los negociantes que existían en la isla.

"Fue un error. Porque fue como querer saltarse etapas", declaró.

Rodríguez consideró al respecto que esa dependencia de Cuba al bloque socialista impidió que la sociedad se esforzara en impulsar la industrialización del país.

"Incluso perdimos industrias que eran sólidas antes del triunfo de la Revolución, como la industria del azúcar. Claro que cometimos errores, la Revolución cometió errores y los estamos pagando", confesó.

A favor del actual gobierno, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dijo el cantautor cubano que es "una de las personas que más está buscando incorporar la ciencia, darles más participación a los sectores de las ideas, abrirse más"; sin embargo, criticó a aquellos que se cansaron de esperar por las promesas de la Revolución, incluidos los más jóvenes.

"Es triste ver que nuestras limitaciones llevaron a lo contrario: en algunos sentidos, hay jóvenes que sienten que no tienen futuro en Cuba. Contra eso hay que luchar", lamentó.

El periodista le preguntó a Rodríguez por su relación con Pablo Milanés, y las grandes diferencias ideológicas que existen entre ambos, a pesar de pertenecer a una misma etapa e incluso cuando el autor de "Yolanda" también le cantó a los logros de la revolución castrista.

"No me es cómodo hablar de Pablo en estas circunstancias. Lo que sí puedo decir es que es un gran artista y es una persona que ha sentido, sufrido y luchado por Cuba. Mucho", se limitó a decir.

Respecto a su hijo Silvio Liam Rodríguez Varona (Silvito "El Libre"), cree que le hizo mucho daño criarse en una zona de Cuba muy agreste.

"Él y yo nunca hablamos de los temas que nos separan. Siempre hablamos de las cosas que nos unen, el cariño familiar, la solidaridad, la identidad, las dos nietas que tengo de su parte. No coincido con muchas cosas de las que él plantea y él no coincide en cosas que yo he dicho o que hago y pienso. Pero jamás nos hemos peleado, ni nos vamos a pelear por eso", zanjó.

El resto de la entrevista se dedicó a hablar de su amistad con Vicente Feliú, recientemente fallecido, así como el estreno de un disco con el desaparecido grupo Diákara, tres décadas después que se grabara, así como la existencia de países socialistas en el continente latinoamericano.