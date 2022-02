Actor Antonio Resines se recupera del COVID tras casi 50 días ingresado: "Esto es una cosa muy seria"

El actor español Antonio Resines indicó que se recupera del COVID-19 tras pasar casi 50 días ingresado en un centro de salud de Madrid, por los efectos que le causó el coronavirus.

"Esto es una cosa muy seria" dijo Resines a sus seguidores el lunes, en entrevista ofrecida a Pablo Motos para El Hormiguero, programa en el que colabora habitualmente.

Señaló que en su caso la COVID-19 comenzó con síntomas leves y de repente surgió la tos fuerte, la falta de oxígeno y fue necesario ingresarlo. Explicó que estuvo alrededor de 38 días inconsciente durante su ingreso hospitalario por la enfermedad.

"Yo no tenía nada. Me hice un test de antígenos y salió negativo. Al día siguiente rodé con Santiago Segura, solo tenía un poco de fiebre. Al día siguiente me hice una PCR y ya di positivo. Lo siguiente fue una semana de debacle", confesó.

Resines fue ingresado en diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. La salud del artista estuvo en situación de riesgo.

El actor estaba vacunado contra el coronavirus y había recibido incluso la tercera dosis de refuerzo de la vacuna poco antes de contagiarse.

Tras recibir su alta médica el 10 de febrero, agradeció en una carta a los profesionales de la salud españoles y reiteró el apoyo a la sanidad pública de su país en El Hormiguero.

"Hay que apoyar la sanidad pública como sea", dijo el popular actor e invitó a todas las personas a respetar las medidas de prevención del coronavirus y a vacunarse.

El actor cine y televisión tiene 67 años. Su primera película fue Ópera prima, de Fernando Trueba en 1979. Ganó un premio Goya por La buena estrella, en 1997 bajo la dirección de Ricardo Franco. Ha trabajado también en televisión en series como 'Los Serrano' con un personaje icónico por el que es recordado por los españoles (Diego Serrano).

Resines señaló que la COVID-19 debilitó su cuerpo. El actor adelgazó varios kilogramos y perdió mucha masa muscular, pero asegura que se siente fuerte y prometió a sus seguidores que se irá recuperando paulatinamente.

