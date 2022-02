Nietos de Bárbaro de Céspedes piden la libertad de su abuelo: "Te necesitamos"

Los nietos del activista cubano Bárbaro de Céspedes le enviaron un emotivo mensaje en el que piden la libertad de su abuelo, a quien necesitan y extrañan.

En el perfil de Facebook de El Patriota de Camagüey, como también se le conoce, sus nietos Vanesa, Sphie y Andy escribieron este lunes un mensaje en que aseguran que no le pueden decir felicidades en el Día del Amor y la Amistad, porque saben que no está feliz, como tampoco ellos, y que no puede pasar un día sin decirle que lo aman.

“Abuelo, te necesitamos, te extrañamos. Eres lo más importante en nuestras vidas. A Diosito todas las noches pedimos que te saquen de esas rejas, que tú eres el mejor abuelo del mundo”, expone, además, el mensaje que difundieron en las redes sociales.

También Daymis de Céspedes, hija de Bárbaro, le envió otro sentido mensaje en el que le dice que lo ama, “aunque no puedas escucharme”.

“Siempre te amaré, aunque no esté de acuerdo con tus decisiones absurdas, valientes, egoístas, sinceras, que hieren y que enorgullecen, que duelen y matan. Nunca imaginé que hubiese alguien en estos tiempos capaz de sacrificar su vida por convicción. No sé si alabarte o regañarte, no sé si amarte o reprocharte. El miedo de perderte me confunde y a veces no sé, no sé nada”, dijo Daymis a su padre este lunes en su perfil de Facebook, a donde familiares de presos por el 11J les enviaron mensajes de amor por el 14 de Febrero por no podérselos decir en persona.

A Bárbaro de Céspedes le ratificaron la petición de la Fiscalía de Camagüey, la cual solicitó una sanción de un año y seis meses de privación de libertad por el presunto delito de instigación a delinquir, tras su participación en las protestas del 11J, según declaraciones de su hija Daymis a CiberCuba.

También comentó que aún a su padre no le han hecho el segundo juicio por el presunto delito de atentado y que se mantiene en la prisión conocida como Cerámica Roja en esa provincia.

Asimismo, aseguró que Bárbaro de Céspedes no piensa asistir a ese segundo juicio y que “piensa plantarse, porque prefiere estar muerto antes que preso injustamente”.

“El compromiso que él tiene con su Patria es más grande que el que tiene con su familia. Como en la época de los mambises. Él le ha perdido el miedo a la muerte, aunque en la cárcel le dicen ‘El Padre de las Casas’, porque ayuda a mucha gente y le tienen mucho respeto”, añadió, además.

En Facebook también usuarios han dejado mensajes de apoyo a los nietos e hija de Bárbaro, tras la difusión de sus mensajes en la red.

Un usuario comentó en la publicación de Daymis que “a las personas valientes, justas, sacrificadas como UD. misma dice, y la entiendo porque es su hija, no se les puede regañar, ni reprochar. ¿Por qué? Porque él es un faro de Libertad para muchos cubanos. Lucha por ti, por su familia y por muchos más, para que Cuba sea ya libre, es su convicción! Y no es un apodo es que es un Patriota, tiene mi admiración porque tiene la sangre de Ignacio y Marti! Mis respetos para su familia y para ti!”.

Bárbaro fue juzgado a mediados de diciembre en Camagüey y según el relato de su hija en Facebook, su traslado al tribunal fue con un gran despliegue policial similar a los que se ven en las películas: "agentes por doquier, boinas rojas; en fin, llevaban a Pablo Escobar al corredor de la muerte".

El 11 de julio, poco después de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que anunciaba que había llegado el momento de salir a la calle.

"Este pueblo no resiste más. Este es el momento. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria que nos está matando", dijo en su cuenta de Facebook con lágrimas en los ojos.

Poco después fue arrestado y permaneció 40 días tras las rejas, en la prisión de Cerámica Roja, hasta su excarcelación en agosto con un cambio de medida cautelar.