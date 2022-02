Jencarlos Canela celebra cumpleaños de su hijo

Jencarlos Canela y su hijo Nickolas Foto © Instagram/ Jencarlos Canela

El actor y cantante estadounidense de origen cubano Jencarlos Canela celebró este fin de semana el cumpleaños 10 de su hijo Nickolas, fruto de su relación con la actriz venezolana Gaby Espino, de quien se separó en 2014.

“No se dejen engañar por su apariencia. Me dio una patada después de esta foto. Mi mejor amigo está de cumpleaños hoy! Love you so much bro!”, escribió el artista en su perfil de Instagram, junto a una foto muy tierna de él y el niño, en pose de total complicidad familiar.

Más de 92,000 seguidores del galán llegaron hasta el post para felicitar a Nickolas y desear mucha salud para él. “Es un pequeño muy lindo, tiene los mismos ojos de su papá, mucho amor para él y para la familia que han creado”, dijo una usuaria.

“Qué rápido pasa el tiempo, 10 añitos ya, todas las bendiciones del mundo para tu hijo y felicidades a ti por ser un excelente papá, se nota que lo quieres mucho”, escribió otra internauta. “Me encanta esta foto, se ven muy guapos”, añadió otra fan del artista.

Por su parte, la mamá del niño también subió a sus historias de Instagram instantáneas de la fiesta de cumpleaños, que fueron capturadas por la revista People en Español, en su perfil de la red social. En una de las imágenes aparece Nickolas junto a sus padres y su hermana Oriana.

Los dos famosos han mantenido una relación muy cercana por el bienestar del pequeño, y a la celebración asistieron incluso sus respectivas parejas, en un ambiente muy sano, relajado y divertido, que permitió a todos, y sobre todo al cumpleañero, disfrutar su día especial.

Durante 2021, Jencarlos estuvo un poco alejado de la televisión y más enfocado en su faceta como cantante. Hace pocas semanas compartió en su perfil de IG un fragmento de la versión acústica de “Caramba”, uno de sus últimos hits.

Pendiente siempre de sus orígenes cubanos, el artista no dejó de pronunciarse tras el estallido social contra el gobierno de la isla, en julio de 2021. El famoso, cuyos padres nacieron en Cuba y luego emigraron a Miami, pidió unidad en esos momentos tan difíciles que atravesó el pueblo.

En enero de 2021, colaboró en un tema con otro cantante estadounidense de origen cubano, Pitbull. Juntos lanzaron el sencillo “Cosita linda” inspirado en la canción tradicional "Cielito lindo", compuesta por el artista mexicano Quirino Mendoza y Cortés.

Hasta finales de 2020 podemos remontar otra unión del famoso con Yomil y Lenier Mesa, esta vez con un rémix del tema "Amanece", que cantara el dúo de Yomil y El Dany y que se presentó como un homenaje al fallecido reguetonero cubano.

