¡Notición! Jencarlos Canela se desconecta de las redes sociales para cuidar su salud mental

Jencarlos Canela Foto © Facebook/ Jencarlos Canela

El cantante y actor estadounidense de origen cubano Jencarlos Canela impactó a sus más de cuatro millones de seguidores en redes sociales con el anuncio de su retiro temporal de la vida pública para enfocarse en el cuidado de su salud mental.

En una publicación compartida este domingo desde su perfil oficial de Instagram, el famoso -que en unos pocos días cumplirá 34 años- dio la noticia y aseguró que necesitaba tomarse un tiempo para él.

“A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida. Tengo que amarme un poco más, perdonarme, perdonar a unas cuantas personas y pedirle perdón a un par más. Quiero reevaluar lo que es el éxito para mí, el porqué hago lo que hago, sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos”, agregó el galán de telenovelas.

El artista dijo también que durante este tiempo tratará de reflexionar sobre el uso que como sociedad hacemos de las redes sociales. “La mayoría de las personas, por no decir todos, por acá solo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni siquiera es 100% real”, afirmó.

Jencarlos añadió que este comportamiento afecta la salud mental. “No estoy orgulloso de mis plataformas. Siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande. Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad. Cuídense e inviertan en su salud mental. No hay proyecto más importante que uno mismo. Hasta pronto”, escribió para cerrar su publicación.

Hasta el momento, más de 71,600 internautas han reaccionado al post del cantante y cientos de ellos desearon éxitos al artista en esta nueva etapa de su vida. “Te quiero hermano aquí estamos y entiendo perfectamente estas palabras”, comentó el músico cubano Randy Malcom, integrante del dúo Gente de Zona.

“Eres muy valiente y te felicito por ser tan honesto. Te mando un besote”; “Te queremos y estamos siempre contigo. Tus ángeles siempre te cuidarán”; “¡Entendemos! Vuelve cuando estés listo y espero que encuentres todas esas soluciones que tanto necesitas”, afirmaron algunos de los followers de Jencarlos.

El artista borró el resto de sus publicaciones en Instagram y compartió el post de esta despedida temporal en su perfil oficial de Facebook, donde sí mantuvo los post anteriores. En esa plataforma también recibió mensajes de aliento y buenos deseos.

“Sabias palabras Jencarlos, muy ciertas y profundas. Tienes toda la razón, lo más importante es nuestra salud mental y no perdernos a nosotros mismos, tómate el tiempo que necesites, aunque extrañaremos verte en la televisión o cantando”, escribió una seguidora.

El ex de la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino se ha enfocado en los últimos años en desarrollar su carrera musical. En 2021 lanzó el popular sencillo “Caramba”, en versión salsa y acústica, con el que demostró su talento vocal.

El año pasado también colaboró con otro famoso cubano, Pitbull, con quien grabó el tema “Cosita linda” inspirado en la canción tradicional "Cielito lindo", compuesta por el artista mexicano Quirino Mendoza y Cortés.

