Jencarlos Canela explica su retiro temporal de las redes y revela problemas de ansiedad

Luego de dos meses en los que se alejó totalmente de las redes sociales, Jencarlos Canela volvió a aparecer en televisión y confesó las causas de su retiro temporal.

El cantante y actor estadounidense de origen cubano compartió en el programa “Primer Impacto” la situación personal que lo llevó a aislarse por completo.

Durante la entrevista con Tony Dandrades, anfitrión del espacio, Jencarlos confesó que durante años ha lidiado con una ansiedad severa y que mucho de su estrés y ansiedad lo canalizaba a través de la comida.

El pasado abril, el artista borró todas las publicaciones de sus redes sociales y añadió un post que dejó muchas dudas entre sus fans porque parecía anunciar su retiro.

“Necesito un tiempo para mí. A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida (…) La mayoría de las personas, para no decir todas, mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni siquiera es 100% real”, escribió Jencarlos en esa oportunidad.

En la entrevista con “Primer Impacto”, el actor descartó que este mensaje se tratara de un punto final a su carrera: “Yo no lo hice con el propósito de despedirme, necesitaba un receso, un tiempo para mí, para reevaluar muchas cosas. Yo no he parado, desde que tengo uso de razón estoy en esta industria sin parar”.

El artista compartió su sentir durante este tiempo y dijo que “a veces la ambición te ciega, a veces te concentras en esa meta final y se te olvida disfrutar el camino. Yo me desenamoré de la música, del proceso creativo, del arte por un tiempo porque me sentía perdido y me asusté muchísimo, hasta que llegó un momento que toqué fondo, y muchos pensaron que me podía suicidar”.

Jencarlos Canela aseguró que ha lidiado “con ansiedad severa desde joven, y fue empeorando, y esa ansiedad causó hábito de autosabotaje, mi relación tóxica con la comida, mi dependencia o codependencia de encontrarme en relaciones un poco tóxicas”.

“Yo asociaba mi valor como ser humano con el éxito que estaba teniendo laboralmente y no sabía quién era yo fuera de eso, no sabía identificarme de otra manera, y eso creó una serie de inseguridades y de patrones que a eso me refería cuando hablaba de vicios dañinos”, agregó Canela.

El cantante aseguró, no obstante, que su problema no fue con las drogas y las adicciones a estas, su camino fue otro, “un comportamiento adictivo con mi labor, una obsesión con asociar mi valor con lo que era el trabajo”.

Sin embargo, aseguró que las culpas no recaen en la industria del entretenimiento: “La industria no te puede hacer daño, tú permites que te hagan daño”.

Aunque el artista reconoció que su carrera sigue en ascenso y que está en un buen momento tanto en la música como en la actuación, recalcó que “eso no es todo, eso no te da la felicidad”.

Jencarlos Canela continuará alejado de las redes, pero prometió que cuando termine la terapia en la que actualmente se encuentra, utilizará esas plataformas para ayudar a otros.

