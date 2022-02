Natti Natasha celebra San Valentín con fotos en bikini animal print a bordo de un yate

Este San Valentín Instagram se inundó de románticas fotos de parejas y dedicatorias amorosas, pero hay quienes sorprendieron con otras maneras de celebrar esta fecha señalada. Ese es el caso de Natti Natasha, que este 14 de febrero decidió presumir de cuerpazo con fotos luciendo un bikini animal print a bordo de un yate bebiendo su vino rosado Tasha.

La cantante dominicana lanzó su propia bebida a finales del año pasado y para promocionarla encontró el mejor estilismo y fecha: ¡con un bikinazo en pleno San Valentín! Al fin y al cabo, ¿qué mejor manera de celebrar el Día del Amor y la Amistad que brindando?

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de "Sin Pijama" publicó un corto vídeo que recopila algunas imágenes protagonizadas por ella, en las que aparece a bordo de una embarcación con un precioso atardecer de fondo bebiendo el vino rosado.

El clip supera el millón de reproducciones a menos de 24 horas después de subido, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que Natti Natasha es una de las artistas más aclamadas del mundo de la música latina de los últimos años.

Pero la cantante no solo está atravesando un gran momento a nivel profesional, sino también personal tras el nacimiento de su hija Vida Isabelle, fruto de su relación con Raphy Pina.

La bebé de casi nueve meses es el centro de las vidas de su papá y este mismo 14 de febrero, el productor puertorriqueño deleitó a sus seguidores con un adorable vídeo en el que la hace reír. ¡Para comérsela!

Raphy Pina tampoco dejó pasar la fecha para gritar a los cuatro vientos su amor por la reguetonera y le dedicó un precioso mensaje en Instagram.

"Que la envidia y las malas vibras continúen lejos de este núcleo. Promuevo el amor y la amistad, no por eso necesitamos ser blandos, al contrario, fuerte para que no nos defraudemos. Gracias por ser la mejor en todos los aspectos y regalarme una sonrisa eterna. No le compré nada por que ya Dios no dio el regalo más grande y, la celebración es todos los días y, con una prueba está mirar las redes y gozar de todo lo que se ha logrado", comentó el empresario.

