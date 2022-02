Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina, avanza con sus clases de natación

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Raphy Pina

Para Raphy Pina y Natti Natasha es muy importante que su hija Vida Isabelle aprenda a nadar. Es por eso que desde hace una semana comenzaron a darle lecciones para familiarizarse con el agua y sus orgullosos papis muestran cómo van a avanzando sus clases.

En la publicación más reciente que compartieron en el perfil de la bebé, vemos como la pequeña flota en el agua, aunque no sin derramar algunas lágrimas. "Mis clases van súper bien. A veces me porto bien, otras no tan bien", comentaron debajo del vídeo, en el que vemos a Vida en el agua con su instructora.

Parece que a sus ocho meses, Vida está más cerca de aprender a nadar que su mamá, que en más de una ocasión ha comentado que no sabe nadar. Aunque ella no es de estar en el agua, sí está presente en las clases de su hija y la escuchamos aplaudir a su hija por su valentía durante el vídeo.

Desde que Vida llegó al mundo, sus famosos papás están haciendo testigos a sus seguidores de cómo crece la pequeña y de los momentos únicos que vive, lo que la ha convertido en una de las niñas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento latino.

El hecho de no saber nadar le ha jugado alguna que otra mala pasada a la cantante dominicana en los últimos años durante su trabajo. Anecdóticos momentos de los que ha hecho cómplices a sus seguidores.

Uno de los más sonados fue cuando grabó el videoclip del remix "La Mejor Versión de Mí" junto a Romeo Santos. Seguramente que no sepa nadar es un impulso más para querer que su hija Vida sí sepa nadar desde pequeñita.

