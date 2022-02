Denuncian que el preso político Andy García está incomunicado por dos meses en Santa Clara

La familia del preso político Andy García Lorenzo denunciaron este martes que se encuentra incomunicado en la prisión de Santa Clara donde se encuentra desde hace siete meses preso por manifestarse pacíficamente el 11J.

En una directa por Facebook, su hermana Roxana García Lorenzo refirió que su hermano en este tiempo ha estado más de tres meses sin comunicación con sus allegados, además de que le violan su correspondencia y que las visitas son en áreas aisladas.

También refirió que en la visitas a la cárcel, a ella y a otros miembros de la familia los desnudan para revisarlos, procedimiento que solo les hacen a ellos cuando van a ver a Andy a la cárcel.

Contó, además, que las visitas son en una oficina “donde obviamente están grabando y filmando todo lo que hablamos”.

Refirió también que “ellos no van a normalizar nada y ahora mismo responsabilizamos a la Seguridad del Estado si a Andy le pasa algo, porque no sabemos si lo golpearon y no quieren que llame para que lo diga o si vio algo y no quieren tampoco que lo diga”.

“Realmente no sabemos qué pasa y esta incertidumbre es culpa de ellos, y reiteramos que ellos son los responsables de cualquier cosa que le pase a él allá adentro y a nosotros aquí afuera”, puntualizó en la directa Jonatán López, esposo de Roxana.

En este intercambio dijeron también que el padre de Andy se ha recuperado bien de las puñaladas recién le provocó otro individuo, quien ya está en libertad bajo fianza.

Andy García después de su juicio sufrió castigos e intimidaciones por decir las frases "Patria y Vida" y "Abajo la dictadura" en el patio de la prisión donde se encuentra.

Según su hermana, cinco días después del juicio le permitieron salir al patio durante el mediodía, cuando no había otros presos debido al intenso sol. No obstante, Andy vio de lejos a algunos de los manifestantes que salieron a las calles con él y los saludó diciendo "Patria y Vida", "Abajo la dictadura" y "Libertad", frases que los otros jóvenes dijeron de vuelta.

Después de esto, García Lorenzo fue llevado a una oficina donde recibió amenazas de ponerlo en un sector de máxima seguridad de la cárcel. Luego, lo metieron en una celda donde lo tuvieron cuatro horas esposado con sus manos detrás de la espalda.

"Ese es un lugar donde amarran a las personas y en este lugar mi hermano permaneció por cuatro horas esposado con las manos detrás por simplemente decir 'Patria y Vida', apuntó Roxana en esa ocasión.