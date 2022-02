Se mantiene protesta de Anamely Ramos en el Versailles para reclamar su derecho a regresar a Cuba

La activista cubana Anamely Ramos anunció en sus redes sociales que mantendrá este jueves su protesta en los alrededores del emblemático restaurante Versailles para reclamar al gobierno cubano su derecho a regresar a la isla.

“Mañana estaré en el Versalles desde temprano. Todo el que quiera venir a acompañarme, que traiga una maleta. ¡Esto sigue!”, escribió en Facebook la también curadora de arte junto a la etiqueta #DerechoARegresar

Aunque Ramos pensó inicialmente acampar en el aeropuerto, no pudo hacerlo porque el reglamento no lo permite, motivo por el cual tuvo que irse de allí.

“Me tuve que ir del aeropuerto. Según el reglamento no puede permanecer nadie que no vaya a abordar un avión y American (Airlines) mantiene su decisión de no dejarme montar. Yo continuaré la protesta en el espacio público, frente al Versailles. Esto continúa. Mi exigencia sigue siendo que se respete mi derecho a regresar”, informó este miércoles Ramos para explicar por qué tuvo que salir de la instalación aeroportuaria.

Tras su decisión de continuar su protesta en un espacio público, decenas de cubanos se acercaron hasta una carpa improvisada en los alrededores del Versailles para mostrarle su apoyo a Anamely.

Anamely recibió también la visita y el apoyo de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava.

En una larga jornada de protesta en la terminal aérea de Miami, después de que American Airlines le impidió abordar un vuelos para viajar a La Habana, la activista dijo que “la frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami”.

Sostuvo que su derecho a regresar a Cuba "es legítimo y justo", pues es un derecho humano, y que todo lo demás, como leyes, reglamentos o protocolos, "deberían ser respetados mientras no violen esos derechos".

La académica y curadora de arte cubana tuvo una reunión con representantes del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y de American Airlines, en la que le aseguraron que “existe un protocolo con Cuba y además con todos los países del mundo, donde ellos tienen que acatar lo que dice Cuba en materia de migración, y que si Cuba dice que una persona es inadmisible y no puede entrar al país, ellos tienen que acatar".

La Embajada de Estados Unidos en La Habana arremetió este miércoles contra el gobierno cubano por “exiliar” a Anamely Ramos tras impedirle retornar a Cuba.

También se manifestaron contra la prohibición de regreso los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

Ramos salió de la isla en enero de 2021 para estudiar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México, y en octubre viajó a Washington para recibir el Premio Oxi al Coraje 2021, que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, privado de su libertad desde el 11 de julio pasado.

La curadora de arte puntualizó que su residencia cubana está vigente y que no tiene residencia legal concedida en EE.UU. ni en ningún otro país del mundo. Su visa B1 vence en abril y es de una sola entrada.