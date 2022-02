Médico cubano habría intentado suicidarse en hospital de Ecuador

Un médico cubano habría intentado suicidarse en el centro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Los Ceibos, ubicado al norte de Guayaquil, Ecuador, reportan este jueves en redes sociales medios locales de ese país suramericano.

El intento de suicidio ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando el médico cubano, especialista en Cardiología, de 45 años, se habría lanzado del tercer piso del hospital “Los Ceibos”, cayendo al techado del segundo piso, a una altura de cinco metros aproximadamente, refieren los perfiles de Facebook de los medios Babahoyos y EC Digital.

También el portal ecuatoriano EXTRA, reporta que el techado del segundo piso le habría salvado la vida al galeno cubano, aunque la caída le provocó algunos traumatismos.

Asimismo, este último medio refiere que el médico, de quien aún no trasciende su nombre, se encuentra en el área de emergencia del citado hospital y que a la altura del cuello se le halló una sábana, con la cual supuestamente se quiso suicidar.

El medio ecuatoriano refiere que compañeros de trabajo apuntaron que el médico pasaba por una depresión tras el divorcio de su esposa.

“Él era muy alegre y un gran profesional, pero cambió cuando se divorció. Como no es de acá, su todo era su esposa, no tenía más familiares", declaró al citado medio un cercano colaborador del médico, quien prefirió no ser identificado.

Esa misma persona refirió que el doctor bajó demasiado de peso y entró en una gran depresión. "Su mirada y conversación fue muy diferente luego de ese episodio de su vida, su separación", dijo, además.

Ninguna de las informaciones aclaran si el médico cubano trabaja en la misión de Salud de la isla en ese país.