Yordenis Ugás califica de vergüenza el destierro de Anamely Ramos: "Los peor es que lo han hecho por 63 años"

"Esto es una vergüenza. Un país que destierra a sus propios ciudadanos. Los peor es que lo han hecho por 63 años", denunció el boxeador cubano Yordenis Ugás en su perfil de Facebook este miércoles, ante la noticia del destierro de la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

Ramos, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), había salido de Cuba un año atrás, en enero de 2021, para realizar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Sin embargo, desde el exterior continuó con su activismo a favor de los derechos humanos en la isla.

En octubre del año pasado la joven viajó a Estados Unidos para recoger un premio que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, quien se encuentra en prisión desde el 11 de julio de 2021. Desde este país planeaba viajar de vuelta a Cuba, pero American Airlines le impidió abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.

"La oprobiosa colonización española así mismo desterraba al (exilio indigno) a los que se le oponían… Y gracias a este país. Que nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha regalado libertad y nos ha dado la oportunidad de buscar prosperidad y las herramientas para tener una vida mejor y más digna, pero seguimos cuestionando el exilio forzado", advirtió Ugás.

Desde el destierro de la joven, múltiples han sido las reacciones de figuras públicas. También la productora de cine Claudia Calviño denuunció este jueves la complicidad de la compañía aérea estadounidense con el régimen de la isla: "la explicación de los protocolos de las aerolíneas no me importa, me importa que hay una mujer cubana, con todos sus derechos y sus papeles en orden, que no puede regresar a su país".

Por su parte, Ugás opinó que "la meta es tener un país que en un futuro la emigración sea una opción más, no una obligación y única salida.

"Esto indigna mucho. Porque no puede ser que los cubanos libres estemos acostumbrado a que nos pisotee esa dictadura mediocre e ineficiente que vive en parte de este exilio", aseguró.

El exitoso boxeador, residente en Estados Unidos, consideró que el vuelo de Anamely Ramos debió haberse ido a La Habana vacío, "en protesta por tamaña afrenta".

"Hoy es ella, mañana es tu papá, mamá, esposa. Y la aerolínea de American muy poderosa y billonaria para dejarse intimidar por una dictadura que no puede ni sostenerse sola", resaltó.