"Directamente desde el tanke": Chocolate MC estrena segunda parte de su éxito "A veces"

El Rey de los Reparteros no pierde el tiempo y aunque lleva meses preso por una causa pendiente cuya fianza perdió validez tras un arresto en Miami, no ha dejado de ofrecer música a sus seguidores y de complacerlos con las canciones románticas que tanto les gustan.

Luego del éxito que tuvo el tema "Tengo miedo", que mucho se ha especulado que está dedicado a su expareja Daine Velázquez, Chocolate MC lanzó la segunda parte de "A veces", uno de sus mayores éxitos en las plataformas musicales, producido por DjConds.

El estreno fue anunciado por el propio artista "directamente desde el tanke" a través de una videollamada que subió a sus redes sociales para celebrar su cumpleaños 31 con sus seguidores.

A diferencia de la primera parte, en la que también canta Lenier Mesa, esta segunda entrega está interpretada únicamente por Chocolate MC.

"A veces lloro por todos mis errores, a veces lloro por mal de amores (...) Ya estoy acostumbrado a que me engañen y a ser lastimado... ya sé lo que se siente cuando no te corresponde otra gente", canta Chocolate en el tema, en el que a pesar de que narra sus decepciones en el amor, asegura que "el amor a veces da dolor pero el amor es lindo".

Más que su característico reparto romántico, esta producción junto a DjConds recuerda a los inicios del reguetón, y al reguetón romántico de inicios de los 2000.

"Felicitaciones Dj Conds y Chocolate MC es lo mejor que le puede pasar el movimiento urbano en Cuba, palo y más palo. Gran trabajo. Feliz Cumpleaños. FREE CHOCOLATE", "Muchísimas felicidades Choco por tu cumpleaños y por la canción. Muchas bendiciones para ti nuestro Rey Del Reparto y único Presidente De La República Repartera. ¡¡Ya te extrañamos y deseamos que salgas muy pronto!!", "Súper, me encanta, a veces hay que tocar fondo para resurgir, el reparto sin el Choco no es nada", "Yosva, se te fue la mano ahí, esta línea me cuadra más en ti, hazme caso que te vas a ir internacional", comentaron algunos seguidores en el canal de YouTube de DjConds.

Este jueves, la expareja de Chocolate y madre de su hija Odaynis sorprendió en las redes con un tierno video de felicitación para el cantante, que disparó las alarmas de una posible reconciliación entre ambos.

La joven acompañó las imágenes con el texto: "Feliz cumpleaños, papá. Un día más, un día menos", un mensaje que parece estar relacionado con la salida de Chocolate de la prisión, que según dejó saber el propio artista a través de una llamada, será muy pronto.

Chocolate y Daine rompieron su relación en el verano de 2021. Lo último que se supo tras la separación de la pareja fue que ambos estaban rehaciendo sus vidas con otras personas y que no tenían prácticamente comunicación entre ellos, a excepción de por temas relacionados con la niña.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.