J Balvin revela que su madre ingresó en cuidados intensivos por COVID: "Empeoró la situación"

J Balvin está atravesando un momento complicado por la salud de su madre, Alba Mary, que se encuentra hospitalizada desde hace días por coronavirus. Una delicada situación que se complicó en las últimas horas al ser ingresada en cuidados intensivos.

Fue el mismo cantante colombiano el que acudió a sus redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores, después de que en los últimos días haya recibido miles de mensajes de apoyo y oración.

"Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, es parte de la vida. Para que vean que a cualquier persona le puede pasar, que somos la misma vuelta", comentó, visiblemente afectado en el vídeo que colgó en sus historias.

Tras comentar la delicada situación en la que se encuentra su mamá, el cantante colombiano compartió una reflexión sobre el amor en las historias.

Sobre una foto en la que aparece su progenitora en el hospital arropada por el papá del artista, escribió: "Esto sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre. Piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir. El tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paz porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. No pierdan su tiempo con odio que por aquí no es y tampoco el camino".

"Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", agregó J Balvin, a quien enviamos mucha fuerza, y a su familia, en estos duros momentos.

Esta triste noticia llega para el cantante pocos días después de lanzar "Niño Soñador", una canción en la que el artista se abre en canal para pedirse perdón a sí mismo. Un tema en el que dice que cambiaría todo lo que tiene por la salud de su madre. "No soy malagradecido, pero todo lo cambiaría por la salud de mamá, para que me dure toda la vida", canta J Balvin en este profundo tema, en el que también expone sus problemas de depresión.

