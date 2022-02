Laura Pausini agradece a su exnovio Marco por inspirar uno de los más grandes éxitos de su carrera

Laura Pausini Foto © Instagram de la artista

"Marco se ha marchado para no volver...", cantaba Laura Pausini a inicios de los noventa. Y sí...Marco era real, la abandonó y la motivó a escribir el primer éxito de su carrera cuando tan solo tenía 18 años.

La cantante italiana recientemente agradeció a su exnovio Marco por haberle roto el corazón e inspirar el tema "La Soledad", que continúa siendo uno de los más escuchados de su repertorio en las plataformas musicales y uno de sus más grandes éxitos.

La traición de Marco la destrozó emocionalmente, pero también le dio la fuerza para confiar en su talento y lanzar sus composiciones al mundo. Aunque todo su álbum debut fue un rotundo éxito, esa canción en particular arrasó en las listas de toda Europa y América, y hasta hoy sigue entre las favoritas de los seguidores de la italiana.

"Marco fue mi primer novio y la canción 'La soledad' es el cuento verdadero de nuestra historia, y ahora después de tantos años yo le quiero agradecer haberme traicionado, porque sin ese dolor quizá yo nunca habría tenido la posibilidad de viajar al mundo con mi música", dijo Pausini durante una entrevista con Vanitatis.

La versión original en italiano, "La solitudine", fue lanzada en 1993 como el primer sencillo de su álbum debut homónimo. La canción se alzó con el premio para debutantes en el Festival de la Canción de San Remo en Italia.

Tras el rotundo éxito de las versiones en italiano y español, en 1995 Pausini lanzó una versión en inglés titulada "La solitudine (Loneliness)". Esta no tuvo el alcance de las anteriores, pero le permitió mostrar su versatilidad para cantar en varios idiomas y llevar sus historias a todas partes del mundo.

Laura Pausini está a punto de estrenar Un placer conocerte, un filme documental sobre su vida producido por Amazon Prime que hace un recorrido por su vida y su carrera desde que ganó el Festival San Remi

"Amazon Prime llevaba varios años detrás de mí (...) Pensé que quizá había llegado el momento de no tener esa pregunta solo para mí y darme la oportunidad, a través del docu-film, de poder interpretarme a mí misma dando a conocer a todas las personas que me siguen lo que yo creo que sería mi vida hoy sin ser famosa. Amazon aceptó eso y hemos convertido mi vida en un film que se llama ‘Un placer conocerte’, y la persona que vais a conocer y que he conocido yo ahora que he actuado en el papel de mí misma... pues soy yo", contó.

