Prensa oficialista cubana critica desfile de modas del MINCIN

La prensa oficialista criticó este fin de semana el desfile que organizó el Ministerio de Comercio Interior como parte del Encuentro de Técnicas Comerciales 2022.

"¿Creen que esta es la mejor forma de promover las producciones cubanas?", preguntó Cubadebate en su web y en Facebook junto a las polémicas imágenes del evento, motivo de críticas y burlas en las redes sociales.

Los internautas respondieron a la interrogante y dejaron sus opiniones sobre el evento y de manera especial cómo se presentaron muchos productos que resultan inalcanzables para la economía doméstica de los cubanos en medio de una crisis como la que vive la población.

"Demasiado tarde para montarse en el tema. Ya con casi un día de posteado lo del desfile y también de lo viral que se ha convertido. En cuanto a la pregunta la respuesta sería muy larga y no están listos para esa conversación", dijo una de las usuarias de Facebook.

Otra persona criticó que mientras en la pasarela se muestran alimentos y productos, las tiendas permanecen vacías y desabastecidas, fundamentalmente aquellas que comercializan en pesos cubanos.

"Pongan los productos en las tiendas, no en las pasarelas. En los estantes se ven menos ridículos. Hay niños cubanos que todavía no prueban un helado y mucho menos un muslo de pollo frito", dijo.

Algunos criticaron la promoción de técnicas comerciales de una manera poco original y sin rigor estético.

"Ojalá pronto haya que promover algo. Aunque sí, tal vez hay algo que promover: poner los pies en la tierra y poner a la población económicamente activa a producir. Cualquier publicidad referida a eso sería útil", enfatizó el usuario de la red social.

Hubo cubanos que vieron el espectáculo como una representación humorística, aunque no dejaron de criticar que se destinaran recursos humanos y financieros a semejante despropósito.

"Cómo diversión hay que reconocer que logró su objetivo, al menos yo me he reído de lo lindo con semejantes esperpentos. Además, aquí no hace falta promover nada, como si tuviéramos variadas opciones de consumo. En fin, una gran perdida de tiempo y de recursos", escribió uno de los participantes en el debate.

Similar fue la reacción de otro ciudadano que recordó cómo las bodegas, propiedad del MINCIN, se encuentran en malas condiciones constructivas mientras se organizan estos encuentros que tienen poco impacto en la sociedad.

"Las bodegas están cayéndose a pedazos y ellos gastando recursos en ese horrible desfile, no basta con decir que las producciones son para el pueblo, tienen que demostrarlo. A mi modo de ver lo están haciendo muy mal y con muy mal gusto", finalizó.

El desfile del MINCIN, que celebró los 60 años de ese organismo gubernamental, generó burlas y memes en las redes sociales y un alto rechazo de los cubanos que vieron no solo la ausencia de una estética visual, sino la poca sensibilidad de las autoridades al mostrar productos que son inalcanzables para muchos.

De todos los productos que se mostraron, el bodyart de la compota Osito fue la más criticada, por su lectura lasciva y falta de tacto al mostrar un modelo que llevaba un oso de peluche colgado entre sus genitales.