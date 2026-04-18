Venden apenas azúcar de abril y pasta solo para niños hasta los 13 años en Santiago de Cuba

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El Ministerio de Comercio Interior de Cuba anunció esta semana la distribución de parte de la canasta básica normada de abril en Santiago de Cuba con una "cantidad" de productos que "da grima" como suele decirse en la Isla: Una libra de azúcar por consumidor y un paquete de 500 gramos de pasta corta exclusivamente para niños de cero a 13 años.

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia oriental (Geci Santiago de Cuba) del MINCIN y por el propio MINCIN en Facebook y desató una avalancha de reacciones que oscilaron entre la indignación, la burla y la desesperación. La situación recuerda a lo que ya ocurrió en otras provincias, donde repartir apenas una libra de azúcar al mes por persona se convirtió en la norma, no en la excepción.

Captura de FB/ Geci Santiago

El colapso de la industria azucarera cubana explica en parte esta escasez. La producción del país ha caído hasta la peor cifra en más de 125 años, inferior incluso a la de 1899, un dato que ilustra la magnitud del desastre. Para entender la caída, basta con recordar que Cuba produjo más de ocho millones de toneladas de azúcar en 1970, una cifra hoy inimaginable.

Los comentarios en la publicación del MINCIN no dejaron lugar a dudas sobre el estado de ánimo de la población. "Jajaja qué miseria, dos productos y en míseras cantidades. ¿Y siguen llamando a eso canasta básica?", escribió un usuario, parte del sentir generalizado entre quienes respondieron al anuncio con una mezcla de humor amargo y desesperación.

Otros preguntaron por productos faltantes de meses anteriores, como "la leche de 0-1 que no ha llegado", según refirieron algunos lugareños, con deudas atrasadas desde febrero. En similar situación, aparecieron referencias al "módulo de arroz y aceite" que les debían a embarazadas y mayores de 65 de algunas localidades y hasta "las latas de sardina" de donación: "Ni hablar: se esfumaron".

Captura de FB/Ministerio del Comercio Interior de Cuba

No faltó entre los foristas la ironía rayana en el sarcasmo: "Gracias a la revolución por tanto, siempre demostrando los logros del gobierno. Viva el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Viva la revolución victoriosa", escribió alguien. Y otro cibernauta encajó: "Ahora es que yo sé que con azúcar y espaguetis y sin arroz se vive".

Asimismo, algunos criterios mostraron claramente el desespero de madres y padres ante las duras carencias alimentarias que atraviesa el país: "Ya no sabemos qué vender para comprar comida para nuestros hijos y ahora se salen con un paquetico de pasta para niño de 0 a 13 [...] como si eso ayudará en algo", apuntó un internauta. "Qué pena me da. Eso ni lo publicara, qué falta de respeto tiene este gobierno con el pueblo", escribió otro forista.

Sumida en una crisis multidimensional que parece no tener fondo, la nación atraviesa algunos de los perores momentos de las últimas décadas. Organismos internacionales como la ONU han hablado de una situación humanitaria, para la que se requiere la cooperación multilateral lo antes posible.

El régimen, por su parte ha descartado hacer cambios políticos en el país y continúa sin ofrecer una estrategia viable de solución a las penurias vitales de la ciudadanía.