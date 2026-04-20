Comercio en Las Tunas detiene venta de pasta dental normada y anuncia pruebas tras alarma en la población

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El Grupo Empresarial de Comercio de Las Tunas suspendió este lunes la comercialización de la pasta dental incluida en la canasta básica familiar normada, mientras se realizan pruebas de calidad al producto, ante la alarma generada en la población por las fechas de vencimiento impresas en los envases.

El anuncio fue difundido a través del canal de Telegram "Bodega Las Tunas" y recogido por el Periódico 26 de Las Tunas, que precisó que la medida responde a las preocupaciones suscitadas en la población por la fecha de vencimiento declarada en los envases de la pasta dental.

El producto en cuestión es la pasta dental Mentifresh, de fórmula antimicrobiana, anticaries y doble acción refrescante, en presentación de 85 mL, fabricada por Suchel, empresa estatal cubana con planta en el Polígono Industrial de Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana.

La entidad reconoció que el producto contaba con el respaldo de una prórroga de calidad emitida por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Las Tunas, válida hasta mayo de 2026, lo que en principio autorizaba su distribución en las bodegas del sistema normado.

Sin embargo, ante las quejas de los ciudadanos, Comercio Las Tunas decidió suspender preventivamente la distribución y someter el producto a exámenes adicionales.

La institución prometió transparencia en los resultados: "El resultado final de estos estudios será informado en su debido momento y se tomarán medidas en dependencia de los mismos", aseguró la entidad.

El episodio pone en evidencia la desconfianza creciente de la población cubana ante una práctica habitual del sistema de bodegas: las llamadas prórrogas de calidad, mecanismo por el cual organismos sanitarios provinciales extienden oficialmente la vida útil de productos cuya fecha de vencimiento impresa ya ha expirado o está próxima a vencer, permitiendo su distribución en el sistema normado.

Un historial de problemas con el suministro de pasta dental

Las Tunas acumula un historial documentado de problemas con la entrega de pasta dental.

En septiembre de 2024, el gobierno provincial distribuyó el producto para cubrir atrasos del bimestre marzo-abril de ese año, lo que evidenciaba retrasos de varios meses en el suministro.

En noviembre de 2025, tras más de ocho meses sin productos de aseo garantizados desde marzo de ese año, las bodegas solo distribuyeron jabones, lo que generó reclamos públicos de ciudadanos que exigían también pasta dental.

El problema no se limita a Las Tunas. En La Habana tampoco se entregaba pasta dental por libreta desde marzo de 2024, con intentos de recuperar atrasos que se extendieron hasta al menos septiembre de ese año.

En 2023, la distribución de pasta dental líquida en la canasta básica generó indignación generalizada en redes sociales.

Y ya en 2020, durante la cuarentena por la pandemia, la entonces ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez advirtió que la pasta dental podría tardar hasta tres meses en llegar a la canasta básica normada.

La crisis en el suministro de artículos de aseo refleja los déficits crónicos del sistema de racionamiento cubano, agravados por la escasez de divisas, los problemas logísticos y las dificultades de abastecimiento de materias primas que han reducido la capacidad productiva de empresas estatales como Suchel.

La tensión entre la necesidad del Estado de distribuir productos con prórrogas de calidad y la desconfianza de la población ante fechas de vencimiento vencidas en los envases se ha convertido en un conflicto recurrente que el régimen no ha logrado resolver en años.