Cubanos preguntan a prensa oficialista dónde están sus 298 productos de la canasta básica que refieren

Decenas de cubanos residentes en la isla le preguntan al portal oficialista Cubadebate dónde están sus 298 productos de la canasta básica que refieren en uno de sus artículos relacionado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para explicar los valores inflacionarios en la isla.

La canasta de bienes y servicios cubana cuenta con 298 artículos, y representan más del 90% del gasto de los hogares y es uno de los elementos a tener para calcular el IPC, apuntó al citado medio el director de Precios de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Luis Cordero Machado.

En los comentarios del artículo, numerosos usuarios le preguntan al medio dónde están esos 298 artículos de la canasta básica que refieren, ya que coinciden en que no les da esa cuenta, “ni comprando en MLC”.

“La canasta de bienes y servicios cuenta con 298 artículos. No me da la cuenta, ni comprando en MLC llego. Ah y soy una trabajadora que aporto a la economía de mi país y no tengo cómo comprar en esta moneda”, apunta una de las reacciones.

También la misma internauta comentó que “no entiendo si tengo un mercado deprimido, no hay abastecimientos en los mercados suficientes para satisfacer a la población ni servicios que cubran todas las necesidades de este pueblo, se debe de revisar bien lo que se publica porque el cubano ya aprendió a golpes de Economía”.

Otro de los comentarios apunta que “hace más o menos dos años, hay muchos cubanos que no pueden acceder a esos 298 productos, ni siquiera a 20 para ser más exactos, o sea, que tomar esa cantidad de 298 como referencia no es para nada acertado”.

“Una persona con salario mínimo no puede acceder a esos 298 artículos, a menos que le cuesten un promedio de cinco pesos. Vea los precios y podrá calcular que apenas podrá acceder a 10 si es afortunado”, comenta un internauta.

Otra opinión refiere que “entre mi esposa y yo devengamos muy buenos salarios y jamás he adquirido en un mes ni 100 productos o servicios. No sé de dónde sale la cuenta de 298. Debería publicarse de forma clara y concisa”.

“Sin duda alguna la información estadística es muy importante para el país, por eso considero que hubiera sido muy conveniente publicar en el artículo la lista de esos 298 productos y los precios que se toman pasa sacar el IPC, para que la población tenga una idea más clara y saber si la información que da la ONEI está relacionada con la realidad y no son números inflamados como muchos creen; es decir, mayor transparencia, porque a veces creo que la estadística dice una información muy lejos de la verdad que se vive”, expone una de las más de 150 opiniones que ha generado la publicación.

Un internauta consideró que su canasta de bienes y servicios cuenta, “entre algunos intermitentes, arroz, chícharo, aceite, azúcar blanca, azúcar prieta, sal, jabón, detergente líquido, espaguetis, pollo, mortadella, picadillo, masa de chorizo, fósforos que no encienden, pasta dental, café. Se acabó mi lista. Agradezco desglosen los 298 artículos para saber qué estoy dejando de comprar”.

Una usuaria consideró, además que, para qué le sirven las estadísticas a las más de 200 personas que se aglomeran en una tienda de frente a su casa solo para comprar detergente. “¿De qué les sirve un estudio estadístico de precio si todos sabemos que buena parte de la supervivencia del cubano pasa por el mercado informal?”

Otro usuario consideró que “la realidad es aterradora, se sale adelante pero hay que ser más realistas, el horno no está para pastelitos en estos momentos”.

Explicó que en su hogar entran dos salarios y dos pensiones y todo ese dinero se gasta única y exclusivamente en cosas necesarias, “ni fiesta, ni bebida, ni cigarros, nada”.

“Donde están los 298 artículos de la canasta básica, que no la vemos en nuestras tiendas. Por lo menos aquí, en Puerto Padre solo arroz, azúcar, granos, aceite y sal cuando te toca”, pregunta una internauta.

Para otro usuario, la pregunta sobre los 298 productos es más “sencilla”. Refiere que su salario es de 4753 pesos mensuales como “un profesor graduado de la universidad. Divido eso, entre los 298 productos básicos, sale a 15.9. Esto es el precio en promedio de cada producto de los 298. ¿Alguien me puede decir qué productos valen menos de 15 pesos?”.