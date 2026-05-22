Lo que compró esta cubana con 10 mil pesos en Cuba: "¡Por Dios!"

Una cubana identificada en TikTok como @yanelasinfiltro publicó esta semana un video mostrando lo que pudo adquirir con 10,500 pesos cubanos en una compra cotidiana, y el resultado resume con crudeza la crisis de poder adquisitivo que vive la isla.

En el video publicado el miércoles, la tiktoker muestra nueve productos: dos paquetes de detergente a 1,000 pesos cada uno, un pomo de mayonesa a 1,000 pesos, una lata de leche condensada a 550 pesos, un pomo de limón a 1,500 pesos, dos pomos de aceite a 1,450 y 1,350 pesos respectivamente, y un paquete de chocolate de 400 gramos a 1,400 pesos.

«Dos paqueticos de detergente 1,000 pesos cada paquete, un pomo de mayonesa 1,000 pesos, esto leche condensada 550 pesos, este pomo de limón 1,500 pesos, dos pomos de aceite de 1,450 pesos y este que me costó 1,350», enumeró la cubana frente a la cámara.

Ni carne, ni arroz, ni frijoles: la compra se limitó a artículos de limpieza, condimentos y un dulce.

Los 10,500 pesos gastados equivalen a apenas unos 19 dólares al tipo de cambio informal vigente, que ronda los 550 pesos por dólar.

Lo más revelador es la comparación con los ingresos reales de los cubanos: esos 10,500 pesos superan el salario medio mensual de un trabajador en la isla, que según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información fue de 6,930 pesos en 2025, equivalente a unos 13 o 15 dólares al cambio informal.

La pensión mínima en Cuba es de apenas 4,000 pesos al mes, menos de la mitad de lo que Yanela gastó en esa compra.

Este tipo de videos se ha convertido en una tendencia recurrente en TikTok, donde cubanos residentes en la isla documentan sus compras para evidenciar la brecha entre salarios y precios. En febrero, otro tiktoker mostró que 10,000 pesos alcanzaron para arroz, frijoles, azúcar, leche en polvo, aceite, salchichas, detergente y jabón, agotando completamente el dinero. Este mes, otra cubana mostró una «mini compra» de alimentos básicos que costó 3,875 pesos, más del 56% del salario medio mensual.

El contexto macroeconómico agrava aún más la imagen: la canasta básica mensual para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos según el Food Monitor Program, mientras el salario medio cubre menos del 20% de esa cifra.

El peso cubano acumula una devaluación de cerca del 48% frente al dólar en un año, y la inflación acumulada entre 2024 y 2026 supera el 200% según estimaciones independientes, una espiral que convierte cada compra en un ejercicio de supervivencia para millones de familias cubanas.