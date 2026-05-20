La reacción de esta abuela cubana al volver a comer chicharrones en Cuba derrite a todos: "Pobrecita, muero de amor"

Una abuela cubana protagonizó un momento de pura emoción cuando su familiar, radicado en el exterior, le llevó chicharrones a Cuba. El clip de apenas 23 segundos, publicado ayer en TikTok por Lisaris García (@lisaris_garod), capturó la reacción desbordada de la anciana ante un alimento que, para la mayoría de los cubanos, se ha convertido en un lujo inalcanzable.

En el video se escucha a la abuela decir: «suavecito pero no uno dos vamos de eso», una frase que lo dice todo: come los chicharrones con deleite y pide más, sin poder contenerse.

El gesto de llevar chicharrones desde el exterior tiene hoy en Cuba un peso enorme, tanto afectivo como material. La producción porcina en la isla colapsó de 200,000 toneladas a apenas 9,000 toneladas, según admitió el propio régimen en abril de 2025.

Ese desplome se traduce directamente en los precios: la libra de carne de cerdo en el mercado informal superó los 1,400 pesos cubanos a finales de 2024, frente a unos 16 pesos en tiempos anteriores. Una pensionada de Santiago de Cuba lo resumió sin rodeos en diciembre de ese año: «los chicharrones son cosa del pasado».

Los precios oficiales tampoco ofrecen alivio. La libra de paleta de cerdo en La Habana pasó de 580 pesos en diciembre de 2023 a 980 pesos en febrero de 2025, un alza del 68.9% en poco más de un año, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Ante la escasez, muchos cubanos han recurrido a recetas de sustitución como los llamados «chicharrones de cáscara de yuca», documentados en redes sociales desde finales de 2023, o al «congrís sin frijoles», adaptaciones que reflejan la profundidad de la crisis alimentaria.

El video de Lisaris García se inscribe en una tendencia que no para de crecer en TikTok: cubanos emigrados que regresan a la isla y documentan reencuentros familiares cargados de emoción, regalos y comida traída del exterior. Un reencuentro de un cubano radicado en Uruguay con su madre superó las 407,100 visualizaciones este mes, y otro padre que volvió a ver a sus hijos tras seis años acumuló 261,000 visualizaciones en julio de 2025.

Esta ola de videos refleja tanto la magnitud del éxodo migratorio cubano, especialmente intenso entre 2021 y 2024, como la profundidad de la escasez que enfrentan quienes permanecen en la isla, donde incluso cocinar se ha vuelto más difícil por los apagones prolongados y la falta de gas licuado que han obligado a muchos a volver a los fogones de leña y las estufas de los años 80.

En ese contexto, la reacción de esta abuela al morder un chicharrón no es solo un momento tierno: es el retrato de lo que significa la escasez para millones de cubanos que llevan años sin poder acceder a alimentos que antes formaban parte de su vida cotidiana.