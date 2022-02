Jennifer Lopez impacta a sus seguidores con atrevido baile

La última publicación en redes sociales de Jennifer Lopez impactó a sus millones de seguidores, pues la cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueño compartió un video en el que aparece bailando sobre el escenario, vestida con un revelador outfit.

“Es sábado y el cuerpo lo sabe”, escribió la Diva del Bronx en la descripción de su post, que en menos de 24 horas ha superado los 1,8 millones de reproducciones y los 17 mil comentarios, todos alabando su belleza, talento para la danza y capacidad para encantar al público sobre un escenario.

El vestuario de la famosa también dejó boquiabiertos a sus seguidores, pues el body que usó en la presentación tenía un diseño minimalista y revelador, que resalta la impresionante figura de la artista de 52 años. JLo utilizó además unas brillantes medias de red y botas de color negro que le llegaban por encima de las rodillas, aportando un toque de sensualidad a su imagen.

“Ella si es vedette”, “Cómo brilla esa sangre latina”, “Impresionante, llena de energía”, “Fuego sobre ese escenario”, “Siiii, feliz sábado Reina”, “Simplemente espectacular” y “JLo eres una verdadera artista”, son algunos de los mensajes que dejaron los fans de la cantante y actriz.

Considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, Jennifer sube con frecuencia fotos y videos que enloquecen a sus 195 millones de seguidores en Instagram y dedica tiempo también a promocionar sus proyectos artísticos y la felicidad que le proporciona la vida en familia y junto a su actual pareja, el actor Ben Affleck.

Ahora mismo su foco de atención es la recién estrenada película Marry Me (Cásate conmigo), en la que canta, baila y comparte créditos con el famoso actor Owen Wilson y el cantante colombiano Maluma, quien hace aquí su debut en la actuación.

A la premier de este largometraje, en el que JLo también colabora como productora ejecutiva, asistió con un deslumbrante vestido blanco que parecía de novia, en alusión a su personaje. El outfit era de falda corta con detalles de encaje y manga larga, diseñado por el famoso gurú de la moda Giambattista Valli, y estaba complementado por unos hermosos zapatos de Jimmy Choo.

En el estreno, estuvo acompañada por su chico Affleck y juntos posaron muy románticos para las cámaras de los cientos de fotógrafos y medios de prensa hollywoodenses que no quisieron perderse el espectáculo, acontecido el 11 de febrero último.

En la cinta, Jennifer interpreta a Kat Valdez, una estrella de la música que está comprometida con Bastian, otro famoso que es personificado por Maluma. Durante un concierto, ella descubre que Bastian le es infiel y decide casarse con Charlie Gilbert (Owen Wilson), un asistente a la presentación que por pura casualidad sostiene un cartel que dice "Cásate conmigo".

A propósito de San Valentín, la Diva del Bronx enseñó a sus fans el romántico regalo que le hizo Affleck: un vídeo musical de "On My Way", uno de los temas de Marry Me, cuya letra romántica habla de dos personas destinadas a estar juntas. El actor (que también ha dirigido varias películas) ilustró el audiovisual con imágenes de ellos dos siendo niños y adolescentes, además de otras fotos de su tiempo como pareja.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.