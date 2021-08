249 cubanos obtuvieron refugio en Costa Rica en los primeros cuatro meses de 2021

Cubanos varados en la frontera costarricense con Nicaragua Foto © Facebook / Miriela Oliva

Costa Rica otorgó la condición de refugiados a 249 cubanos durante los primeros cuatro meses de 2021, según consta en las bases de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del país.

“En el caso de los cubanos, Costa Rica pasó de otorgar refugio a 4 personas en el 2018 a aprobar este beneficio en 249 ocasiones en los primeros cuatro meses de este año”, informó la emisora de radio Monumental del país.

Ante el sustancial aumento de solicitudes de refugio por parte de ciudadanos cubanos, el medio de comunicación preguntó a la Embajada de Cuba en Costa Rica las razones por las cuales se había disparado el número de solicitantes.

Sin embargo, la sede diplomática cubana en San José sostuvo que no se trataba de ciudadanos perseguidos, ya que habían salido legalmente de su país de origen. Asimismo, manifestó que estas personas no salían de una nación en guerra, no corrían peligro de muerte ni cumplían con características para ser refugiados, sino que únicamente buscaban asentarse en los Estados Unidos.

El caso de la periodista cubana Karla Pérez, desterrada por las autoridades cubanas que impidieron su regreso al país en abril de este año, tuvo amplia repercusión mediática. A inicios de agosto, Karla obtuvo la condición de refugiada otorgada por las autoridades costarricenses.

“Mi segundo país, Costa Rica, donde me hice adulta y he pasado los últimos 4 años de mi vida, acaba de otorgarme la condición de Refugiada. Una democracia ejemplar, no tengo que decirlo”, anunció este lunes en redes sociales.

“La dictadura cubana me destierra y CR, en este ‘regreso’, me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra. GRACIAS”, expresó la joven de 23 años que fuera expulsada en 2017 de la Universidad de Santa Clara por manifestar su oposición al gobierno haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión.

Otorgada a las personas de distintas nacionalidades que huyen de conflictos armados o persecuciones, la condición de refugiado benefició mayoritariamente a ciudadanos provenientes de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, países todos afectados por diferentes conflictos políticos.

Entre estos, Nicaragua es el país que más solicitudes de asilo genera en el país vecino, pero apenas llegan al 4% las aprobadas por las autoridades ticas. Según datos de la DGME, en los últimos dos años y medio se contabilizaron 70 mil 814 solicitudes por parte de nicaragüenses, sin embargo, solo 2708 de ellos obtuvieron el visto bueno.

En el mismo período de tiempo, Costa Rica concedió refugio a un total de 4600 extranjeros, promediando unos 117 beneficiarios por mes desde el 2018 al pasado mes de abril. Asimismo, las autoridades indicaron que la mayoría de solicitudes de este tipo las presentan personas que arriban al país.

En el caso de Nicaragua, la diputada y secretaria a.i de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, Floria Segreda, informó que se prevé un aumento creciente de estas solicitudes una vez que transcurran las elecciones nicaragüenses de noviembre.

La persecución política y la represión del régimen de Daniel Ortega, emprendida desde hace meses contra disidentes y opositores, dibuja un escenario de comicios amañados para relegir al dictador del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La más que probable reelección de Ortega hace temer a las autoridades costarricenses el arribo de más ciudadanos nicaragüenses que soliciten la condición de refugio internacional, motivo por el cual Segreda consideró necesario que se aumenten los esfuerzos para dar solución a esta problemática.

En agosto de 2020 la DGME otorgó refugio a 32 de los migrantes cubanos que acampan en la localidad de Peñas Blancas, fronteriza con Nicaragua. Una nota de esta dirección aclaró que se trataba de cubanos que “habían ingresado al país antes del cierre de fronteras”, cuya concesión de refugio se había hecho de “forma fugaz”, un procedimiento nada habitual en un país donde, en algunos casos, las citas para la entrevista inicial pueden tardar hasta un año.

"Queremos llegar a EE.UU. o cualquier otro país como Canadá o Australia, que sabemos que sí pueden recibir a los cubanos", declaró un migrante cubano entrevistado en esas fechas por diarioextra.com.

Otra cubana compartió el punto de vista de su coterráneo y aseguró entonces que tampoco quería hacer "el trámite rápido ofrecido por las autoridades migratorias de Costa Rica" porque ese no era un país para quedarse, pues los cubanos no consiguen empleo y se han sentido discriminados.