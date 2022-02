Rosalía se atreve con un radical cambio de look y deja boquiabiertos a sus fans

Rosalía vuelve a sorprender a sus fans, aunque en esta ocasión no es nada relacionado con su música o su próximo álbum "Motomami", sino con su apariencia, a la que le ha dado un giro de 180 grados al cambiar el color de su pelo castaño por uno rojo eléctrico.

A unas semanas de lanzar su tercer y esperadísimo álbum "Motomami", la cantante española dejó con la boca abierta a sus más de 18 millones de seguidores al cambiar su melena castaña oscura por un rojo intenso, manteniendo en las raíces su color natural.

Para acompañar este nuevo look, la intérprete de "Con Altura" vistió diferentes estilismos atrevidos y rompedores que combinan algunas de las últimas tendencias en moda como el cut out y la combinación de tacones con calcetines.

Las reacciones a su nueva imagen no se han hecho esperar y el post cuenta con más de 1.9 millones de 'me gusta', donde sus fans no han dejado pasar la ocasión para bautizarla como "Rojalía" tras su cambio de look. Además, hay quienes han recordado que un look similar lo lució Shakira hace más de dos décadas atrás.

Aunque no sabemos si su inspiración para este estilismo ha sido la cantante colombiana ni tampoco a qué se debe este cambio radical de look, todo apunta a que podría ser para un videoclip que estaría preparando. De momento, habrá que esperar para descubrirlo...

¿Qué te parece el nuevo look de Rosalía?

