Anamely Ramos actualiza estado de Maykel Osorbo: Sigue enfermo pero su vida no corre peligro inminente

El rapero y activista cubano Maykel Osorbo continúa con síntomas de una enfermedad no diagnosticada, pero no se encuentra en un extremo de gravedad como el que se informó este martes y creó alarma entre la sociedad civil cubana.

En una directa a través de redes sociales la profesora y activista Anamely Ramos actualizó este miércoles la situación en la que se encuentra el artista, aclarando cuál es su estado de salud y su situación legal.

Al respecto, Ramos se refirió a la información sobre el estado de salud de Maykel hecha pública la víspera por la periodista María Matienzo, la cual creó un estado de alarma sobre su estado de salud por una frase de la que no quedó claro el sentido. “El médico le dijo que el diagnóstico era entre 6 meses o 1 año", informó Matienzo a partir de una conversación telefónica mantenida con Osorbo.

"¡Me helé! ¿Qué significa eso? ¿Que a Maykel le queda este tiempo de vida o que no se sabrá el porqué de los ganglios inflamados en este tiempo? Lo único que me queda claro es que corre peligro, los ganglios no se inflaman por gusto y diagnosticarlos lleva al menos una biopsia", escribió la periodista en sus redes sociales.

Atendiendo a la preocupación generada por esta información, Ramos ofreció una exhaustiva actualización sobre la situación del artista detenido hace más de 9 meses. Según explicó, en la prisión de máxima seguridad de Pinar del Río (conocida como 5 y medio), donde se encuentra recluido desde el 31 de mayo, le han hecho pruebas rutinarias para comprobar su estado de salud.

Además de análisis de sangre, a Maykel le hicieron también una biopsia, conocida como PAAF y que no es conclusiva. El lapso de 6 meses a un año al que hizo mención Matienzo, se refiere al lapso de tiempo que hay que dejar pasar antes de repetir esta prueba diagnóstica. En ningún caso, aclaró Ramos, se trata del “tiempo de vida” pronosticado por los médicos a Osorbo.

Maykel sigue teniendo síntomas de una enfermedad que no ha sido diagnosticada. Tiene los ganglios inflamados, cansancio, fiebre, dolores de cabeza, entre otros. Se le podrían hacer otras pruebas, biopsias más fiables, pero Maykel se niega a someterse a otras pruebas invasivas en Cuba.

Su deseo, tal y como la expresado, es viajar fuera de Cuba a tratarse. Según explicó Ramos, el sistema linfático del artista ha sufrido por su vida; por las huelgas de hambre que ha realizado, por sus anteriores estancias en cárceles y calabozos, por la pobreza y la marginalidad que han rodeado su vida.

La presión ejercida por la sociedad civil cubana para exigir la liberación de Maykel busca, más allá de reparar una injusticia, salvar la vida del músico. Su activismo ha resultado efectivo como pocos para denunciar al régimen y las violaciones de los derechos humanos que comete en Cuba. De ahí el especial ensañamiento de los represores de la Seguridad del Estado con su caso.

En ese sentido, Ramos actualizó también la información sobre la situación legal del músico, que ahora se encuentra en un limbo legal, sin petición fiscal y cumpliendo prisión provisional como medida cautelar. Se trata de una violación de la propia ley de procesamiento penal del régimen que, según Ramos, es muy frecuente en el caso de los presos políticos.

Precisamente, ante el aumento de la represión tras las históricas protestas del 11J en Cuba, con cientos de cubanos detenidos desde entonces, Ramos quiso compartir al detalle las acciones emprendidas por ella y otros activistas para denunciar ante las organizaciones internacionales y la opinión pública mundial la situación de Maykel en tanto preso político del régimen cubano.

“Este camino que hemos recorrido es un rastro para los demás activistas cubanos y familiares de presos políticos en Cuba; para que sepan dónde y en qué términos denunciar la situación de los suyos y puedan ejercer presión para conseguir su liberación”, afirmó la activista.