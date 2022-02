Maykel Osorbo continúa enfermo y con diagnóstico incierto en prisión de Pinar del Río

El activista y rapero Maykel "Osorbo" Castillo Pérez, detenido por el régimen cubano en mayo del pasado año, continúa enfermo y con diagnóstico incierto en la prisión de máxima seguridad de Pinar del Río.

El integrante del Movimiento San Isidro se comunicó por teléfono este martes con la periodista María Matienzo y le explicó que le están dando unas pastillas para los ganglios inflamados y "que el médico le dijo que el diagnóstico era entre 6 meses o 1 año".

"¡Me helé! ¿Qué significa eso? ¿Que a Maykel le queda este tiempo de vida o que no se sabrá el porqué de los ganglios inflamados en este tiempo? Lo único que me queda claro es que corre peligro, los ganglios no se inflaman por gusto y diagnosticarlos lleva al menos una biopsia", escribió la periodista en sus redes sociales.

"Maykel entró sano a prisión y ahora está muy enfermo. ¿Cómo se enfermó Maykel? Los presos en Cuba pierden todo derecho, pero a los políticos se les lleva hasta la muerte", apuntó Matienzo.

La periodista advirtió al régimen cubano que, si dejan morir a Maykel Osorbo en la prisión, "este será uno de sus más grandes crímenes".

En noviembre pasado, la activista cubana y pareja sentimental del músico, Anamely Ramos, alertó que "Maykel Castillo está enfermo. Después de su última huelga de hambre y sed por seis días, de estar incomunicado por más de dos semanas, de permanecer al menos cuatro días en celda de castigo; Maykel llamó para decir que había sido llevado al médico a verse los ganglios".

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas exigió al gobierno de La Habana la liberación inmediata del rapero, uno de los rostros más visibles de la oposición en la isla y ganador de dos Latin Grammy por el tema "Patria y Vida".

Osorbo fue encarcelado por el gobierno de Cuba luego de varios meses de intenso acoso, arrestos, vigilancia y detención domiciliaria. Finalmente fue acusado de atentado, desórdenes públicos y "evasión de presos o detenidos". Lleva casi 10 meses preso en la cárcel de máxima seguridad "Kilo 5 y Medio" en Pinar del Río.