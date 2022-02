Presidente de Ucrania asegura que grupos de sabotaje rusos han entrado a Kiev

El presidente Volodymyr Zelensky informó el jueves en la noche que grupos de sabotaje rusos han entrado en Kiev, la capital de Ucrania, con el objetivo de derrocarlo.

De acuerdo con el mandatario, Rusia pretende descabezar al gobierno, a pesar de lo cual él ha decidido quedarse en la ciudad junto a su familia.

"Según nuestra información, el enemigo me marcó como el objetivo n.º 1; mi familia, como el objetivo n.º 2. Quieren destruir políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado. Tenemos información de que los grupos de sabotaje enemigos han entrado en Kiev", dijo en una comparecencia.

"Me quedo en la capital, mi familia también está en Ucrania, mis hijos están en Ucrania. Mi familia no son traidores, son ciudadanos de Ucrania", subrayó.

Desde horas de la mañana el gobierno estadounidense advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania tenía entre sus objetivos descabezar al gobierno de Zelenski e instalar su propio método de administración.

Un alto funcionario del Pentágono que pidió el anonimato declaró a la agencia Reuters que esa afirmación se basaba en los primeros movimientos realizados por Moscú tras iniciar los ataques a Ucrania a primera hora del jueves.

"Por esa razón –apuntó– la capital Kiev se encuentra entre los tres principales ejes de asalto".

"Nuestra evaluación es que tienen toda la intención de, básicamente, descabezar al gobierno e instalar su propio método de administración, lo que explicaría estos primeros movimientos", subrayó el funcionario estadounidense.

Las autoridades ucranianas dijeron que Rusia realizó más de 200 ataques desde que comenzó este jueves, con enfrentamientos en casi todo el país.

El ministro de Defensa de Ucrania explicó que algunos efectivos rusos han sido tomados prisioneros en intensos combates. Asimismo, reconoció que los rusos tomaron ciudades como Chernóbil, a pesar de las advertencias de los organismos internacionales de energía nuclear.

En medio de la crisis Zelensky ordenó una movilización militar general que prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años abandonar el país "con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras formaciones militares", expresó un comunicado.

Al hablar del saldo de la jornada, señaló que las cifras preliminares indican que al menos 137 soldados ucranianos han perdido la vida y otros 316 soldados resultaron heridos este jueves: "Lamentablemente, hoy perdimos 137 héroes, nuestros ciudadanos. Diez de ellos eran oficiales. 316 personas han resultado heridas. Defendiendo la isla Zmiinyi, todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica. Pero no se han rendido. Todos ellos recibirán a título póstumo el título de Héroe de Ucrania. Que aquellos que dieron su vida por Ucrania sean recordados para siempre".

Zelensky, consciente de la vulnerabilidad ucraniana ante Rusia, ha pedido a los países industrializados imponer severas sanciones contra Moscú.

En su comparecencia, que finalizó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de los ataques, Zelenskiy dijo que el bloque de 27 naciones teme trazar el camino para que Ucrania se una a la OTAN. "Todos tienen miedo", aseguró.



"Hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania estará en la OTAN. He preguntado directamente: todos tienen miedo, nadie responde. Pero no tenemos miedo, no tenemos miedo de nada. No tenemos miedo de defender nuestro país, no tenemos miedo de Rusia, no tenemos miedo de hablar con Rusia, no tenemos miedo de hablar de nada, de garantías de seguridad para nuestro país, no tenemos miedo de hablar de neutralidad, no somos miembros de la OTAN en este momento. Pero, ¿qué garantías obtendremos? Y lo más importante, ¿qué países nos darán esas garantías?", expresó.