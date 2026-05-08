Zelenski confirma tregua con Rusia del 9 al 11 de mayo mediada por Trump

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que entrará en vigor el 9 de mayo y se extenderá hasta el 11, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Durante una visita a las unidades ucranianas que combaten en el frente de Oleksandrivka (sureste), Zelenski confirmó la noticia pero declaró que a pocas horas del inicio de la tregua “las fuerzas rusas continúan sus ataques contra posiciones enemigas pese a la declaración de un alto el fuego”.

“Pese al alto el fuego anunciado, el enemigo no ha reducido la intensidad de sus asaltos”, escribió, coincidiendo con el primer día de la tregua de 48 horas declarada a partir de la pasada medianoche por el Kremlin.

Trump comunicó el acuerdo a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó haber solicitado personalmente la tregua a ambos líderes. «Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania», escribió el mandatario, quien agradeció que la iniciativa fuera aceptada tanto por Vladímir Putin como por Zelenski.

El acuerdo contempla la suspensión de toda actividad cinética y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país, para un total de 2,000 liberaciones. «Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud fue realizada directamente por mí», precisó Trump en el mismo mensaje.

El presidente estadounidense expresó su esperanza de que la tregua sea «el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada» y señaló que las conversaciones para poner fin al conflicto —que calificó como «el mayor desde la Segunda Guerra Mundial»— continúan avanzando.

Esta tregua tripartita, acordada con mediación directa de Washington, llega tras días de acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev por el incumplimiento de ceses al fuego unilaterales previos. Rusia había declarado su propia tregua unilateral para los días 8 y 9 de mayo, posteriormente extendida al 10, mientras Ucrania anunció el 6 de mayo su propio alto el fuego como «gesto de buena voluntad».

Ambas partes se acusaron mutuamente de violar esas treguas unilaterales. El Ministerio de Defensa ruso denunció que Ucrania continuó atacando posiciones militares, mientras Zelenski afirmó que para las 7.00 horas locales del viernes «se habían documentado más de 140 ataques rusos a posiciones en el frente».

El antecedente inmediato de este acuerdo fue una llamada de más de 90 minutos entre Trump y Putin el 29 de abril, en la que el líder ruso propuso una tregua para el Día de la Victoria. Zelenski rechazó entonces la iniciativa calificándola de «manipulación» para proteger el desfile militar en Moscú, y exigió un cese al fuego incondicional de al menos 30 días.

El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, mantuvo el jueves conversaciones descritas como «fructíferas» con representantes de la administración Trump en Miami, lo que allanó el camino para el acuerdo.

La nueva tregua es cualitativamente distinta a los intentos anteriores por contar con la aceptación formal de ambas partes. En marzo de 2025, Ucrania y Rusia aceptaron una propuesta estadounidense de alto al fuego de 30 días, aunque los combates continuaron con acusaciones mutuas de violaciones. En abril de 2026, Putin decretó una tregua unilateral por Pascua Ortodoxa con resultados similares.

Según el dossier de investigación, el 16 de mayo está prevista una reunión en Estambul entre delegaciones de Rusia y Ucrania, la primera en más de tres años, donde también se abordaría el intercambio de prisioneros acordado en esta tregua, lo que podría marcar el inicio de negociaciones formales de paz.