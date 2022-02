Manolín el Médico de la Salsa: "En La Habana duermo en paz"

Manolín "El médico de la salsa" Foto © manolinelmedico / Instagram

El cantante y compositor cubano Manuel González Hernández, conocido como Manolín "El médico de la salsa", aseguró que en Cuba duerme en paz, "como los dioses".

El músico compartió un video en su cuenta de Instagram en el que relató a sus seguidores cómo es un día en su país, adonde llegó en octubre pasado.

"Primero, duermo en paz, duermo como los dioses. Me levanto en la mañana como ahora, me siento aquí en la terraza, agarro la guitarra y me pongo a componer canciones", describió.

Manolín afirmó que la música lo hace muy feliz, y cantór un fragmento de una canción en la que reivindica su amor por La Habana, la ciudad donde creció, estudió, se enamoró y se hizo quien es ahora.

El cantautor reconoció que durante la pandemia pensó en retirarse definitivamente de la música, pero que al llegar a Cuba "volví a embullarme y a conectarme con la música".

En junio pasado había anunciado en sus redes sociales que se retiraba de la música, que "antes era un privilegio ser famoso", pero que actualmente "el privilegio es llevar una vida privada, fuera de la fama".

"Ha sido un gustazo, pero hoy le pongo punto final. Mis sueños están cumplidos. Hoy les informo oficialmente que me retiro de la música y de la vida pública. Fue un placer inmenso hacer música, una experiencia maravillosa", dijo el artista.

Manuel González publicó a comienzos de mes un adelanto de su último video clip "Lo Mejor de Cuba (Me quedo en Cuba)", en el cual se ve al intérprete paseando por el malecón y otras calles de La Habana.

El cantante, cuya posición política contraria al régimen cubano no le ha impedido girar entre Cuba y Miami en los últimos años, volvió a Cuba en octubre para visitar a su familia.

"Mi familia no es negociable y que nadie me diga que quiere más a un pueblo que a su familia, eso es una mentira, quien no quiere a su familia no quiere a nadie", sentenció en Instagram.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.