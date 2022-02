Entre lágrimas, Farruko habla de la guerra al recoger reconocimiento especial en Premios Lo Nuestro 2022

Carlos Efrén Reyes -nombre real de Farruko- vivió un momento de lo más conmovedor este jueves 24 de febrero al ser reconocido durante los Premios Lo Nuestro 2022 con el galardón a la Excelencia Urbana.

Tras quince años trabajando en la industria de la música, el cantante puertorriqueño fue reconocido con este premio especial que le entregaron sus hijos. Y al recibir esta estatuilla, que llega en un momento muy especial para el artista ya que está en plena transición personal y profesional, no pudo contener las lágrimas.

Con los ojos húmedos de emoción, Farruko ofreció un emotivo discurso arropado sobre el escenario por algunos colegas y junto a sus hijos. Unas palabras en las que habló de la invasión rusa a Ucrania y también de su amigo y "hermano" Ankhal, que está luchando por su vida después de haber recibido un disparo esta misma semana en un tiroteo que tuvo lugar en Puerto Rico.

"Se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron", comenzó diciendo en su emotivo discurso, refiriéndose así a sus cinco hijos, su mayor premio.

A continuación, el cantante agradeció todo el cariño recibido y reveló el momento en el que se encuentra después de anunciar su conversión religiosa.

"Les agradezco el reconocimiento, el cariño por todos estos años, por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto".

Durante su intervención, aprovechó también la visibilidad de estos premios para reflexionar sobre los problemas que están teniendo lugar en el mundo, y más concretamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo".

Otro acontecimiento que tiene especialmente sensible a Farruko es la situación que está viviendo su amigo el reguetonero Ankhal, que unos días atrás fue herido de bala durante un tiroteo en su país natal.

"Lo dice en Puerto Rico, ahora mismo mi hermano Ankhal, que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizá tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizá tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad", agregó Farruko, que antes de despedirse mandó un mensaje a todos los espectadores y allí presentes: "Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdona y sé perdonado, y ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga, los amo. Bendición y gracias", dijo para concluir Farruko.

