Actriz cubana Rachel Cruz celebra 10 años en Miami: "Cuánto he crecido, aprendido, madurado"

La actriz cubana Rachel Cruz cumplió el 25 de febrero 10 años de haber llegado a Miami, la ciudad que la acogió y le brindó una vida nueva, donde se casó y nació su hija.

Rachel compartió el acontecimiento en su cuenta de Instagram con una foto junto al periodista uruguayo Pedro Ricardo Sevcec y el crítico cinematográfico y periodista cultural cubano Alejandro Ríos, con quienes compartió durante sus años de trabajo en América TeVe.

"Esta cubana cumple hoy 25 de febrero, su primera década en Miami. Cuánto susto y cuántos cambios, cuánto he crecido, aprendido, madurado, entendido. Todo en lo que me he convertido", expresó.

La artista de 30 años quiso mostrar su agradecimiento a algunas de las personas que la han ayudado en estos 10 años, a quienes definió como "ángeles que se acercaron y me suavizaron la mudada".

Entre ellos, citó al popular presentador Carlos Otero, al propio Alejandro Ríos, al empresario Humberto González, presidente de Ámbar Motors; y a las conocidas actrices cubanas Grettel Trujillo y Amarilys Núñez Barrios.

Con Carlos Otero. Foto: Rachel Cruz / Facebook

"Ahora el tiempo parece cortico, pero en su momento cada pequeño gesto fue justo lo que yo necesité. Gracias, gracias y gracias", concluyó.

Con las actrices cubanas Amarilys Núñez y Beatriz Valdés. Foto: Rachel Cruz / Facebook

Rachel, de 30 años, llegó a Miami en 2012 gracias a que su madre fue premiada en la lotería de visas de Estados Unidos.

En esta década ha podido continuar su faceta de actriz que desarrollaba con éxito en su país natal.

En la televisión, medio que prefiere, tuvo la oportunidad de mostrar su talento en shows en vivo como TN3, El Happy Hour y más recientemente El jelengue [Mega TV], donde estuvo dos meses junto al humorista Boncó Quiñongo.

En el teatro, tras el éxito de "Papás Fritos", estrenó en enero la comedia "Burundanga, la droga de la verdad", junto a sus compatriotas Carlos Enrique Almirante y Gerardo Riverón. "Una propuesta para morir de la risa", según dijo en entrevista exclusiva a CiberCuba.

Rachel se casó el 14 de octubre de 2018 con la presentadora Kary Bernal, tras cinco años de relación.

En mayo de 2019 dio a luz a la pequeña Alaia, primera hija de la pareja.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.