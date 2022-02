Buena Fe acompañará al "pagador de promesas" cubano en su entrada al Santuario de El Cobre

El "pagador de promesas" y Buena Fe Foto © Facebook/ El Chago - Buena Fe

El dúo cubano Buena Fe dijo que acompañaría a Omar Quintero Montes de Oca, conocido como el “pagador de promesas”, en su entrada al Santuario de El Cobre, dedicado a la Virgen de la Caridad.

“Hemos tenido comunicación con Omar. Nos ha pedido que le gustaría entrar a pagar su promesa con la canción “Valientes”, a la Virgencita de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Le alertamos que nuestra presencia allí, podría atraer la atención de intereses ajenos a su sacrificio humanitario y hermoso, pues se han encargado de satanizarnos día tras día en medios digitales”, agregaron los artistas en su página oficial de Facebook.

Las reacciones de los internautas a estas declaraciones fueron inmediatas. Más de 700 dedicaron mensajes de apoyo a Omar y a su promesa de caminar hasta el Santuario para pedir por la salud de su hijo a la Patrona de Cuba.

“Este hombre ha motivado la admiración de todos. Otra muestra más de lo que somos capaces los cubanos”, “Adelante, tu amor y tu fe te han acompañado, mucha suerte y salud para toda la familia”, “Bendiciones, ejemplo de padre capaz de cualquier sacrificio por un hijo”, fueron algunos de los comentarios al post.

Otros foristas han criticado la intención de Buena Fe de victimizarse por el rechazo que reciben cada vez con más frecuencia en las redes sociales por su apego al régimen comunista.

“Yo no creo necesario decirle que a ustedes los han satanizado, la política no tiene nada que ver con la promesa de Omar, si lo quieren acompañar háganlo, pero me parece bochornoso que quieran limpiar su imagen a costa del dolor de un padre”, afirmó un usuario.

La historia de Omar comenzó a inicios de año cuando salió del municipio habanero de Marianao con un carrito de ofrendas a la Virgen de la Caridad del Cobre, para recorrer a pie la distancia que separa a ambos puntos de la geografía nacional –unos 854 kilómetros– y pedirle a la deidad por la salud de su hijo, gravemente enfermo de cáncer.

El propio Omar tiene varios padecimientos que no han menguado su fuerza y sacrificio, sino que le han hecho ganar más aún la simpatía de los cubanos y el apoyo de todos los lugares del país por los que ya ha pasado.

Luego de caminar más de 420 kilómetros hasta Ciego de Ávila, el “pagador de promesas” fue recibido efusivamente por una multitud que lo acompañó hasta la catedral de San Eugenio de la Palma de esa ciudad, donde fue acogido como peregrino para pasar la noche y descansar.

También en Camagüey, una asombrosa concentración popular le dio la bienvenida. Entre los presentes estaban miembros de la Cruz Roja, autoridades del Ministerio del Interior y el pueblo que aplaudió a su paso y lo colmó de cariño y ánimos.

Al conocer su historia el músico Cándido Fabré, muy popular en la zona oriental de la isla, compuso una canción que se titula “Llegarás pagador de promesas”, de la que solo se conoce un fragmento de la letra: "Caminante de alma noble / Tu fuerza es tu gran riqueza / Llegarás pagador de promesa / Al Santuario del Cobre".

Lázaro Quintero Bermúdez, hijo de Omar, anunció que se reunirá con él antes de que regrese del Cobre para abrazarlo y decirle que es su héroe. “He sufrido y he llorado bastante porque sé que lo que él está haciendo es una tremenda hazaña, porque ya está mayor y mi padre está enfermo”, dijo el joven en una entrevista al periodista Julio Acanda.

Explicó también que el origen de la promesa de su padre de atravesar el país caminando, estuvo motivada por una recaída que en diciembre de 2021 él tuvo de la enfermedad que padece.