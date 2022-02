Madonna responde enfadada a los que critican su rejuvenecido aspecto

Al igual que Madonna utiliza sus redes sociales para denunciar las causas que cree injustas, tampoco deja que los cibernautas se desahoguen contra ella con comentarios negativos o críticas hacia ella. Es por eso que cuando se encuentra con malintencionados mensajes en sus fotos, no duda en responder a todos ellos con contundencia.

A pesar de que la Reina del Pop tiene una gran legión de incondicionales que la halagan y piropean, hay quienes la atacan y en los últimos días varios usuarios resaltaron con negatividad lo joven que luce la artista a sus 63 años.

Algunos usuarios aseguraron en los comentarios que su apariencia es fruto del Photoshop o retoques estéticos, ya que la artista no luce ni una arruga en su rostro, lo que desató algunas opiniones.

"No necesitas los retoques excesivos de Photoshop", "Te ves más joven que tu hija", "Tu aspecto no es nada natural", "No parece ella, parece de 16 años", fueron algunos mensajes que le dejaron y que no pasaron desapercibidos para la propia Madonna, que decidió reaccionar a ellos a través de la red social.

Enfadada por tener que leer comentarios como este, dijo en sus historias: "No me jod***. ¿Pensáis que tengo la palabra estúpida escrita en la frente?", comentó la intérprete de "Like A Virgin" sobre algunas fotos suyas, dejando claro que poco le importa lo que puedan decir sobre ella en sus redes sociales.

