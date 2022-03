Familia de cubano fallecido en choque de lancha con guardafronteras cuestiona versión oficial de los hechos

El hermano del cubano fallecido el pasado 1 de marzo tras el choque de una lancha rápida con una embarcación de guardafronteras en la costa norte de Cayo Coco identificó a la víctima como William Padrón Maza y cuestionó la versión oficial de la tragedia, al tiempo que exigió explicaciones en nombre de la familia.

“Ahora dicen en el noticiero que se murió en el impacto, que chocó una lancha con la otra. El mar es tan chiquito para que choque una lancha con otra…no, eso es mentira. La orden que tenía guardafronteras era que no se fuera la lancha. A ellos no les importaba matar a los que estaban arriba, no les importaba nada”, dijo Wilber Padrón en uno de los dos vídeos que publicó en Facebook y que luego eliminó de la red social, aunque fueron rescatados por medios de prensa.

El hermano de la víctima se queja de la falta de información y cuestiona muchos aspectos del procedimiento de las autoridades cubanas, entre ellos la demora en avisar a la familia y una autopsia hecha sin consentimiento de los allegados de la víctima.

“El día 1 me vinieron a buscar a mí aquí para ir al hospital para identificar el cuerpo de mi hermano, que no estaban seguros si era él o no porque no tenía identificación ninguna cuando lo cogieron, supuestamente. Llego al hospital, identifico que es él, pero ya le habían hecho la autopsia”, se queja.

“¿Por qué si murió a las 2 de la tarde a las 12 de la noche vienen a buscarme a mí para ir para allá? ¿Qué estaban haciendo con él? ¿Por qué lo picaron por gusto, si nadie quería picarlo? No contaron con la familia”, lamenta.

También cuestiona la desaparición de joyas que tenía la víctima.

“Se le perdieron todas las prendas que tenía. Le robaron la cadena, le robaron el anillo, le robaron la cartera, le robaron el teléfono, le robaron todo ¿Y las prendas? ¿Se lo robó guardafronteras? Alguien tiene que haberse robado eso”, dijo, y precisó que solo les entregaron una enguatada vieja, un calzoncillo y un short viejo.

Wilber Padrón relató también que aunque ya enterraron a su hermano las autoridades todavía no han dado una respuesta de por qué murió, que la familia sabe lo mismo que sabe la gente, los comentarios y los chismes porque nadie ha ido explicarles nada.

“Mi mamá no sabe por qué murió. Yo pregunté y me dijeron que se dio un golpe en la cabeza, que lo cogió la propela del barco. ¿Cómo se está trabajando en este país, caballero? Porque él no era un delincuente, él era simplemente un ciudadano que quería irse para otro país, más nada. No quería estar aquí. Yo quiero a alguien que me explique, o que vengan aquí y hablen con mi mamá y mi papá y digan qué pasó”, insistió.

“Eso me duele, la forma en que se está viviendo aquí. No dan respuesta ni dan nada y se muere la gente y ya. ¿Por qué se quería ir del país era un sing…? No, porque se quería ir como se quiere ir cualquiera. Vayan a ver como ustedes van a resolver el problema, yo no voy a aguantar. Pase lo que pase. Ese era mi hermano”, concluyó.

William Padrón Maza era natural de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Su hija compartió en Facebook una emotiva publicación dedicada a su padre.

En el incidente del pasado martes, además de la muerte de William Padrón otras dos personas resultaron heridas tras la colisión entre una lancha rápida y una embarcación de Tropas Guardafronteras.

De acuerdo con una nota del Ministerio del Interior (MININT) difundida en los medios oficiales, una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras logró alcanzar la lancha a 11 millas de Cayo Coco, dentro de las aguas territoriales cubanas, cuando la embarcación infractora se detuvo por aparentes problemas técnicos.

Según el relato oficial, los pasajeros comenzaron a lanzarse al agua, por lo que la tripulación del medio naval cubano acometió de inmediato acciones de salvamento en las que fueron rescatadas en el mar 21 pasajeros de la lancha, cuatro mujeres y 17 hombres, mientras la lancha reanudó la travesía.

"Durante las maniobras marítimas posteriores, la lancha rápida y la nave de guardafronteras, ambas de similar envergadura, colisionaron. Como resultado, tres personas que permanecían a bordo de la primera sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad, quien falleció en el trayecto de evacuación hacia tierra", agregó el texto oficial.

El gobierno cubano no ofreció datos sobre la identidad del fallecido y los lesionados, ni especificó los detalles del enfrentamiento ocurrido entre los fugitivos y las fuerzas militares durante la persecución. Tampoco se describen las circunstancias en que fueron heridas las tres personas ni la causa de muerte de William Padrón.