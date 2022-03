Opositor Guillermo Fariñas advierte que la situación en Cuba es una 'olla a presión sin válvula de escape'

El opositor cubano Guillermo Fariñas afirmó este viernes que Cuba es una "olla a presión sin válvula de escape" y pronosticó nuevos levantamientos populares como el del 11 de julio del pasado año a pesar de la represión del Gobierno.

En una rueda de prensa en Madrid, el disidente villaclareño alertó de altos niveles de "protestabilidad social" en la isla, impulsados por los más jóvenes, que están "en posición de enfrentamiento".

El premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo explicó que el Gobierno no esté entregando alimentos fundamentales a la población, lo que presiona aún más a las familias.

"Hace más de dos meses que no se da leche en polvo, hay una falta de medicamentos que el Gobierno ya ha reconocido que no tiene capacidad de resolver... el estallido social viene", subrayó, según un reporte de la agencia EFE.

Antes, tras intervenir en Bruselas ante el Parlamento Europeo, dijo que "se va a producir otro estallido social, porque no hay alimentación ni medicamentos". "El ministro de Economía pidió a la población que tuviera esperanza y las redes sociales le respondieron que la esperanza no se puede comer en la mesa", recordó.

Explicó que mientras los "grupos de poder que existen actualmente" se enfrentan por "miedo a perder las ganancias y el poder que es lo que produce ganancias"; en las calles se han ido organizando "guerrillas urbanas".

Estas realizan actos como "pinchar neumáticos de coches estatales o incendiar algunos locales, fundamentalmente propiedad del Estado", apuntó el opositor, quien describió el actual escenario cubano como "situación de batalla".

Fariñas afirmó que en la isla "la represión está subida de tono, ya se dieron cuenta que hay que coger a las personas que protestan y apartarlas y torturarlas, pero es importante que la nación cubana se vea como un ente que es capaz" de acabar con esas situaciones, sentenció.

El líder del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), uno de los opositores más importantes del centro de la isla, también denunció que el régimen de La Habana ha elegido el exilio de los activistas que le son incómodos para descompresionar la situación.

"La táctica es amenazar, desestabilizar a las familias e incluso a los amigos, golpear, torturarlos a veces, para que las personas se vayan, porque se quitan el problema interno y después tiene que mandar remesas y las tiendas son del Gobierno", explicó.

Sobre los últimos destierros, el opositor dijo que la salida de los activistas es comprensible, pero diezma a la oposición interna.

"La oposición interna no tiene el músculo ni la cantidad que tenía antes porque las personas tienden a sobrevivir y no hay que criticarlas, pero creemos que el trabajo a hacer es proselitismo con esas personas que no se puede ir, que están descontentas", afirmó.

Fariñas, que ha acompañado a los familiares de los manifestantes del 11 de julio en su natal Santa Clara, apuntó que el trabajo de FANTU se ha extendido a las colas para comprar productos deficitarios, donde se les explica a las personas que tienen derecho a protestar y que es una violación juzgarlas por eso.

En Cuba "no hay lugar para tanto preso", comentó en la rueda de prensa.