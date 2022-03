Compañía asegura que nuevo sistema para enviar remesas a Cuba funciona: “Se acabó el control de GAESA”

La compañía RevoluGROUP USA, registrada en Florida, aseguró este martes que el nuevo servicio para envío de remesas a Cuba ha permitido ya numerosas transacciones financieras desde Europa y Estados Unidos sin pasar por los controles del gobierno cubano.

El economista Emilio Morales, presidente de la filial estadounidense de RevoluGROUP, radicada en Canadá, explicó el mecanismo operativo puesto en marcha la pasada semana para pagos digitales a destinatarios dentro de Cuba, y mostró un listado de más de un centenar de usuarios que completaron exitosamente sus envíos a familiares en la isla.

“Esto es un misil hipersónico que ha puesto la libertad financiera en manos de los cubanos por primera vez en 63 años”, dijo Morales durante una presentación a la prensa. “Las remesas van a llegar limpias a los cubanos sin intervención de las estructuras montadas por los militares para robarse las riquezas del país”.

El economista ofreció una detallada descripción de la iniciativa promovida por RevoluGROUP para enviar dinero a Cuba sorteando la intervención de las entidades financieras del conglomerado militar GAESA, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Se acabó el control de GAESA”, afirmó Morales. “RevoluGROUP no tiene ni tendrá ningún contrato mercantil con el gobierno cubano, ni con empresas que pertenecen al gobierno cubano para entregar remesas humanitarias”.

Agregó que, de hecho, la compañía no tiene contratos con gobiernos en ninguno de los restantes 115 países adonde facilita envíos de remesas. Cuba fue añadida al listado de lugares en servicio de transferencias desde el pasado 28 de febrero.

Los usuarios pueden emplear la aplicación RevoluPAY, propiedad de la subsidiaria ubicada en Barcelona, España. Morales especificó que la aplicación está disponible gratuitamente en las tiendas de Apple y Google Pay para ser añadida a los teléfonos celulares.

“La clave de este servicio es obtener la aplicación de RevoluPAY y pasar el proceso de verificación del cliente [KYC] y el control de lavado de dinero [AML], que es una práctica común en cualquier país”, explicó Morales.

Pero para el caso cubano se ha añadido otro filtro adicional: los usuarios de la aplicación no pueden estar en las lista de represores sancionados por el Departamento de Estado y los incluidos en la relación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).

El acceso a RevoluPAY permite obtener una tarjeta prepagada VISA o Mastercard, que es emitida por la empresa a través de su licencia europea (PSD2) para operar como un banco en 27 países, así como en otros territorios mediante acuerdos de corresponsalía.

Las tarjetas pueden emplearse en cualquier lugar del mundo, incluyendo Cuba.

El sistema permite también a los clientes de RevoluSEND, una plataforma de transferencia electrónica a un usuario con cuenta en divisas (MLC) en bancos cubanos que no están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: Banco Popular de Ahorro, Banco de Crédito y Comercio, y Banco Metropolitano S.A.

Morales insistió en que Departamento del Tesoro consideró que el mecanismo de remesas de RevoluGROUP cae dentro del alcance de las transacciones permitidas por el gobierno de Estados Unidos, y recordó que desde 2009 los envíos de remesas a Cuba no necesitan de una licencia específica, sino que se acogen a una autorización general.

“Lo que sí es importante decir que RevoluGROUP no tiene nada que ver con la revolución cubana ni está asociada a ese engendro malévolo”, manifestó Morales. “Absolutamente nada que ver, no caben equivocaciones… La definición está asociada con la revolución financiera de la tecnología fintech que ha beneficiado a millones de personas en el mundo que estaban en desventaja porque no tenían una cuenta bancaria”.

El gobierno cubano ha lanzado duros cuestionamientos a la opción presentada por RevoluGROUP tras anunciarse el servicio destinado a Cuba.

Tanto el Banco Central de Cuba (BCC) como el vicecanciller Miguel Fernández de Cossío, encargado de las Relaciones con Estados Unidos, objetaron la propuesta de la compañía canadiense por diversos flancos, desde la “formalidad y seguridad” de las transacciones hasta los costos de envío.

“La práctica abusiva del gobierno cubano tiene que parar”, dijo Morales. “Esto sucede solo en Cuba: en ninguna parte del mundo el gobierno interviene en las remesas que se envían a sus ciudadanos desde el exterior”.

El economista, también presidente de la firma Havana Consulting Group, señaló que los costos de envío son absolutamente más bajos que los aplicados por Western Union durante sus operaciones en Cuba hasta 2020, y que los gravámenes de hasta un 35% impuestos con posterioridad por varias agencias en Miami.

Interrogado sobre la posibilidad de que el gobierno cubano bloquee o interfiera las transacciones por esta vía, Morales pronosticó que será “una tarea difícil, casi suicida”.

“Si el gobierno cubano decide bloquear las transferencias bancarias de ayuda humanitaria o las operaciones de Visa y Mastercard es desafiar al sistema SWIFT y estaría en serios problemas”, opinó. “Es un gobierno de ineptos, pero no creo que vayan a cometer semejante estupidez, porque la economía se vendría abajo y sería el final del régimen”.

El economista informó que RevoluGROUP USA está trabajando actualmente con organizaciones religiosas y humanitarias para permitir que las personas más vulnerables dentro de Cuba, algunas sin acceso a teléfonos celulares, puedan beneficiarse de este sistema de remesas.

De acuerdo con estadísticas oficiales, más de siete millones de usuarios cuentan con acceso a la telefonía celular en Cuba.

“Habrá pronto buenas noticias”, prometió Morales, quien adelantó que en las próximas semanas RevoluGROUP USA planea ofrecer una actualización sobre el funcionamiento del sistema y el volumen de las transacciones financieras.