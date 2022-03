Niña ucraniana conmueve cantando "Let It Go" de Fronzen en un búnker

Niña canta "Let It Go" en un refugio ucraniano

Entre las desgarradoras imágenes que llegan desde Ucrania, un vídeo de una niña ucraniana cantando el tema "Let it Go" de la película Frozen en un búnker conmovió el corazón de millones de personas en todo el mundo. Una emotiva interpretación que incluso llegó al equipo del film de Disney, que respondieron a Amelia, la protagonista de este vídeo.

En medio de un ambiente de tristeza e incertidumbre que sienten todos aquellos que están refugiándose y durmiendo en búnkers por la invasión rusa, la niña brindó esperanza y luz al cantar "Let it Go". Una actuación cargada de una ternura que contrasta con el lugar en el que se encuentra y que se volvió viral en las redes sociales, donde acumula millones de reproducciones.

En el vídeo, grabado en un refugio antiaéreo en Kiev, vemos como todas las personas del búnker se quedan calladas para escuchar cantar a la niña la versión ucraniana de la popular canción para acabar aplaudiendo la bonita interpretación. Un momento que está dando la vuelta al mundo y que incluso llegó a los compositores e intérpretes originales del tema.

Indina Mezel, actriz y cantante que interpreta la versión original de la canción de Disney, compartió este vídeo al encontrárselo en sus redes sociales y lo hizo para mandar su apoyo a los ucranianos.

"Os vemos. Realmente, os vemos", comentó junto a dos emoticonos con los colores de la bandera ucraniana, azul y amarillo.

Kristen Anderson-López, que compuso los temas de "Froze" y otras películas de Disney, también le dedicó unas preciosas palabras a Amelia.

"Querida niña de la hermosa voz, mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la curación de una familia en dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y cura a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!", comentó en un tweet.

