“Cancelen Netflix”: Elon Musk intensifica su guerra cultural contra el gigante del streaming

El empresario multimillonario Elon Musk volvió a colocarse en el centro del debate cultural al lanzar un llamado público a cancelar las suscripciones de Netflix, acusando a la plataforma de promover ideologías “transgénero” y “woke” en contenidos dirigidos a menores.

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, escribió Musk en X, acompañando el mensaje con una caricatura que mostraba a la compañía como un caballo de Troya que introduce una “agenda trans woke” entre los niños.

El detonante: una serie infantil con protagonista trans

La más reciente ofensiva de Musk se centró en la serie animada “Dead End: Paranormal Park”, cuyo personaje principal es transgénero. El creador de la serie, Hamish Steele, fue blanco de ataques en redes sociales, y Musk lo calificó como “groomer” (término despectivo que implica manipulación hacia menores), después de que circularan en línea mensajes atribuidos a Steele en los que criticaba al activista conservador Charlie Kirk.

Musk ha acusado a Netflix de usar producciones infantiles para difundir ideologías con las que no está de acuerdo, en línea con su campaña contra lo que denomina el “virus woke”.

Netflix guarda silencio

Hasta el momento, Netflix no ha respondido públicamente a los comentarios de Musk.

Hamish Steele, en cambio, aseguró que desde el inicio de la controversia ha recibido correos homofóbicos y antisemitas, tras convertirse en blanco de una ola de ataques en línea, de acuerdo con Telemundo.

Reacciones en redes y efecto financiero

El mensaje de Musk tuvo impacto inmediato en redes sociales, donde la frase “Cancel Netflix” se convirtió en tendencia, con numerosos usuarios compartiendo capturas de sus cancelaciones.

Medios financieros reportaron incluso una caída en el valor de las acciones de Netflix tras la viralización de la campaña.

Un enfrentamiento ideológico sostenido

No es la primera vez que Musk arremete contra Netflix. En abril de 2022, tras una caída en el número de suscriptores, escribió:

“El virus woke está haciendo que Netflix sea imposible de ver”.

Desde entonces, el empresario ha mantenido un discurso constante contra lo que considera una “ideología peligrosa” que se propaga “como una enfermedad” y amenaza valores como la libertad de expresión y la meritocracia.

Musk ha extendido sus críticas a empresas como Disney y Meta, y ha relacionado esta postura con experiencias personales, como su distanciamiento de su hija trans, al que atribuye las políticas de identidad de género.

Parte de una campaña más amplia

El ataque a Netflix se inscribe en una campaña más amplia que Musk ha liderado contra lo que denomina “imposiciones culturales”. En noviembre de 2023, por ejemplo, atacó públicamente al CEO de Disney, Bob Iger, y en septiembre de 2025 llamó a la Liga Antidifamación un “grupo de odio”.

Desde su frase de 2022 hasta su reciente llamado al boicot, Musk ha reforzado su imagen como una de las voces más visibles contra las corporaciones que abrazan políticas “woke”, situándose en el epicentro de la guerra cultural contemporánea en Estados Unidos.

