Detienen a 15 migrantes irregulares cubanos en un motel de Cancún

La policía mexicana detuvo a 15 migrantes irregulares cubanos que se encontraban en un hotel de Cancún, y los entregó a las autoridades migratorias para los trámites correspondientes.

Un reporte del diario Milenio señala que los indocumentados se encontraban en el hotel “Ruta 7”, ubicado en la Supermanzana 77 en Cancún.

Al momento de la detención el pasado miércoles, ninguno pudo acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron entregados a funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Nacional de Migración.

Trascendió que los agentes fueron avisados mediante una llamada anónima, y que ya la Fiscalía realizaba investigaciones sobre el trasiego de indocumentados por este hotel y alistaba un operativo.

Al parecer se trata de un motel utilizado por coyotes para ocultar a los migrantes que atraviesan México para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Una usuaria de esa instalación comentó en la página de Facebook del Ruta 7 que no se trata de un hotel de descanso y que tiene pésimas condiciones. "Es hotel de paso, no es familiar, no tiene ventilación, ni agua. Mala instalación de luz, lo venden como hotel pero no lo es, por favor, vendan lo que es", posteó.

Los migrantes cubanos han incrementado su presencia en México luego de que el gobierno de Nicaragua eliminara el requisito de visado en noviembre pasado para los habitantes de la isla.

Desde entonces se han disparado las llegadas masivas de cubanos a la frontera sur de México y, en consecuencia, a la que comparte al norte con Estados Unidos, país destino de los indocumentados.

Tal situación ha obligado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a desplegar sus efectivos policiales en las rutas usadas por los migrantes para cruzar el país, a fin de detener la oleada.

Esto se evidencia en las continuas detenciones de cubanos en casas, moteles y sitios insospechados usados por coyotes para ocultarlos y evitar que sus "clientes" sean asegurados por la Policía.

La víspera trascendió que 53 isleños fueron detenidos en el interior de una vivienda en Oaxaca, y la semana pasada 150 fueron descubiertos dentro de una bodega en Tapachula, tras lo cual rogaron a las autoridades no ser deportados a la nación caribeña.

Más de 1000 cubanos han sido deportados a Cuba desde enero, desde diferentes países como México, Estados Unidos y Bahamas.

Las llegadas irregulares de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos escalaron la cifra récord de 9,714 durante el pasado mes de enero, acentuando la escalada de un éxodo que comienza a preocupar a autoridades en Washington e incrementa las presiones sobre México.

Según datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) obtenidos por CiberCuba, el flujo descontrolado por puntos fronterizos de México se elevó a 30,190 cubanos registrados por las autoridades estadounidenses en los primeros cuatro meses del año fiscal 2022, iniciado el pasado 1 de octubre.