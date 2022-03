Activista cubana Anamely Ramos se reúne con Secretario General de la OEA en Washington

La activista cubana Anamely Ramos González se reunió este jueves con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington para hablar sobre los presos políticos y la represión en la isla.

“Me reuní con el Padre Castor Álvarez y la activista Anamely Ramos. Conversamos sobre la grave situación represiva que sufren los presos políticos, especialmente los menores. Compartieron conmigo su propia experiencia como víctimas de abusos del régimen”, escribió Almagro después de este encuentro en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el registro del grupo de trabajo sobre detenciones Justicia 11J, en la isla 1,417 personas fueron detenidas por las protestas antigubernamentales de julio último, incluidas 53 entre los 12 y los 17 años.

De esa cantidad de menores encarcelados, aún 15 siguen en detención y de dos de ellas aún se desconoce la medida cautelar que le aplicaron.

El diálogo de Ramos con el secretario general de la OEA se realiza tras la protesta de la activista frente a la embajada de la isla en Washington de este martes por sufrir el destierro que impuso arbitrariamente el régimen y ser víctima de una violación de sus derechos humanos.

"La respuesta del Estado Cubano no es un favor que me harían, es su trabajo, por el que le pagan y la razón de que estén ahí en ese puesto. Si no van atender a todos los cubanos, entonces simplemente no deberían estar ahí. Están, básicamente, ocupando un lugar y un poder ilegítimo", dijo Ramos González sobre esta medida aplicada contra ella.

También este miércoles trascendió que la académica cubana renunció al Movimiento San Isidro, por considerar que "la batalla que estoy llevando a cabo en este minuto me coloca en una situación extrema, donde tengo pocos asideros: ni país, ni casa, ni la posibilidad de estar con mi hijo y mi familia, ni trabajo fijo”

“Es una situación de indefensión que prefiero llevar hasta el final, mirándola de frente en su crudeza, porque así soy, sin medias tintas. La vida me ha enseñado que cuando la realidad te pone al límite debes asumir con valentía las soledades que trae. Para mí es imposible seguir siendo valiente sin ser sincera. Llegaré hasta donde pueda y cuando ya no pueda más, lo diré, con el mismo amor y la misma serenidad. Ese momento no ha llegado", apuntó, además sobre su decisión.