Anamely Ramos renuncia al Movimiento San Isidro

La activista y curadora de arte Anamely Ramos González anunció este miércoles su salida del Movimiento San Isidro y aseguró que no se trata de "un impulso, ni una decisión de ayer por la mañana".

"Desde hoy ya no soy miembro del Movimiento San Isidro. No soy fundadora, ni coordinadora, por lo que mi salida no ocasionará mucho perjuicio a las líneas de trabajo centrales del movimiento ahora mismo. Cuando entré al MSI, ya el grupo existía hace rato con un trabajo sostenido, que seguirá", informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Ramos explicó que su entrada al movimiento se debió a la cercanía que tenía con Maykel "Osorbo" Castillo y con Luis Manuel Otero Alcántara, que cada día "hacía más engorroso aclarar que no era, a pesar de mi presencia constante".

"Cayó por su propio peso entrar y creo que, de la misma manera, ahora cae por su propio peso salir. Uno debe escuchar determinadas voces internas que te señalan el camino, yo creo en esas voces espirituales y no puedo desoírlas por mucho tiempo", indicó la activista.

Anamely Ramos destacó que su salida del movimiento no cambia su relación con Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero, ni su compromiso con la lucha por su libertad.

"Ya he dicho antes que a Maykel no le suelto la mano ni aunque él me lo pida. Seguiré trabajando en todo lo que he hecho hasta ahora y para lo cual he cultivado alianzas muy diversas, dentro y fuera del MSI", subrayó.

Ramos enfatizó que su decisión "no se debe al proyecto del diálogo nacional", aunque considera que "hay discusiones que nacen muertas, justo porque involucran palabras secuestradas (como es la de diálogo ahora mismo)".

La activista recalcó que el acuartelamiento en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020 "siempre será una de las experiencias más extraordinarias que he vivido".

"La batalla que estoy llevando a cabo en este minuto me coloca en una situación extrema, donde tengo pocos asideros: ni país, ni casa, ni la posibilidad de estar con mi hijo y mi familia, ni trabajo fijo....Es una situación de indefensión que prefiero llevar hasta el final, mirándola de frente en su crudeza, porque así soy, sin medias tintas. La vida me ha enseñado que cuando la realidad te pone al límite debes asumir con valentía las soledades que trae. Para mí es imposible seguir siendo valiente sin ser sincera. Llegaré hasta donde pueda y cuando ya no pueda más, lo diré, con el mismo amor y la misma serenidad. Ese momento no ha llegado", apuntó.