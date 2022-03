Residente aclara: Desde que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí

El rapero puertorriqueño Residente ofreció un poco de contexto sobre su explosiva y polémica tiradera al reguetonero colombiano J Balvin, a quien "despellejó" en su music session de ocho minutos con Bizarrap.

El ex Calle 13 dijo en entrevista reciente con Rolling Stone en Español que desde que conoció al artista paisa, este comenzó a burlarse de él "porque 'no tenía hits en Spotify'".

"Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video", explicó.

El rapero boricua aclaró que su tiradera no fue una estrategia de marketing, sino un deshago y una práctica habitual en el género urbano.

"No lo es [una tiradera], esto es algo normal que pasa dentro del género urbano. El tema iba a salir en diciembre, le dije a Biza 'hermano, no te puedo escribir una cumbia fiestera, porque no me siento así'. Él entendió perfectamente lo que quería hacer. En ese momento escribí eso porque lo sentí", dijo.

René Pérez Joglar –nombre real del rapero– aclaró que la sesión 49 con Bizarrap es también una crítica para "darle valor a lo que no se le está dando valor" y dejar claro que "el negocio nunca puede ser más importante que el arte".

El enfrentamiento entre Residente y Balvin comenzó en octubre pasado, luego de que el colombiano pidiera boicotear a los Latin Grammy porque consideraba que no le habían dado suficiente reconocimiento a la música urbana.

Residente estaba entre los artistas urbanos nominados y publicó un video en el que tachó al colombiano de doble moral por no pedir boicot cuando tuvo varias nominaciones, y comparó su propuesta musical con un carrito de hot dogs.

La tiradera de Residente a J Balvin ha generado opiniones divididas, mientras algunos la consideran explosiva e impecable como estilo dentro del género urbano, otros piensan que fue excesiva e incluso la han tildado de "masacre musical".

El tema también generó controversia por algunas partes de la letra que se consideran "apología de la violación", como "me cojo a la industria de la fama" o "tragó más leche que un condón", expresiones por las que el propio Residente se disculpó.

